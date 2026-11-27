Papi Robles, portavoz de Compromís per València. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha reprochado a la alcaldesa, la 'popular' María José Catalá, "haber dejado pasar los 15 días hábiles reglamentarios" que tenía para convocar el pleno extraordinario pedido por la coalición y, de este modo, el debate que la formación valencianista quería celebrar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre "ya no será posible".

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha explicado este viernes a los medios que el plazo ha vencido hoy sin convocatoria. Ahora entra en juego el mecanismo previsto por la normativa de régimen local, incorporada al reglamento municipal: el pleno queda convocado automáticamente para el décimo día hábil, a las 12 horas.

"Hoy tendríamos que estar debatiendo sobre vivienda, sobre el escudo social, sobre igualdad y derechos LGTBIQ+ y sobre el deterioro de Rodalies, Metrovalència y la EMT. Pero Catalá se ha negado haciendo un uso autoritario de su mandato. La habíamos obligado a debatir antes de las elecciones, y ella no quiere que la gente sepa las vergüenzas que tapa. Ha aplicado la censura y se niega a dar la cara. Ellos, como hizo ayer Feijóo quieren a una ciudadanía callada y una izquierda callada, pero les responderemos el domingo en las urnas", ha manifestado Robles.

Desde Compromís, exponen que la convocatoria automática "existe para proteger a la oposición cuando un alcalde o alcaldesa se niega a convocar un pleno". Para esta formación, Catalá "ha usado esa protección a la inversa, para no rendir cuentas".

"Ese artículo --ha indicado Robles-- se incorporó al reglamento de la ley de régimen local y está pensado para algo muy concreto: que ningún mandatario con ínfulas autoritarias pueda cerrar la puerta a la oposición. Es una garantía democrática, y Catalá la ha convertido en un escudo para esconderse. No ha cumplido el reglamento. Se ha refugiado en una excepción para no dar la cara".

Compromís recuerda que quería que la primera edil se posicionara antes del 29-N sobre cuestiones que "afectan directamente a la vida del vecindario". "La pregunta es sencilla: ¿de qué tiene miedo?", se pregunta la portavoz. "Le pedíamos si está a favor de revalorizar las pensiones con el IPC, si quiere que suba el salario mínimo, si protegerá a las personas inquilinas, si defiende los derechos LGTBIQ+ y si exigirá inversiones para Rodalies, Metrovalència y la EMT. Cualquier alcaldesa que crea en su ciudad lo diría sin pensárselo. Catalá se esconde porque la respuesta no le conviene en campaña", ha aseverado.

La coalición valencianista considera que no convocar el pleno es "una dejación de funciones que encaja con lo que ha pasado en las últimas semanas, con una agenda municipal mínima y una agenda electoral plena".

"Convocar un pleno es lo más elemental que tiene que hacer una alcaldesa, y ella ha decidido no hacerlo", lamenta Papi Robles, que añade que "Catalá ha dejado de ser alcaldesa para ser solo candidata". "Ella, que decía que Ribó era un alcalde a tiempo parcial, ahora directamente se ha borrado de la Alcaldía". "Teníamos un alcalde dedicado plenamente a la ciudad, y ella la ha abandonado", ha incidido.

"ASPIRACIONES" EN MADRID

La portavoz también apunta a las "aspiraciones" de Catalá en Madrid. "Ya es diputada en las Corts a tiempo parcial, sin presentar ni una iniciativa, y ahora quiere dar el salto al Congreso. ¿Cómo piensa compatibilizarlo? Ya lo hemos visto: abandonando la ciudad. Si tanto le interesa Madrid, que empiece por explicarse aquí, delante del Pleno de València. Pide el voto a los valencianos, pero no quiere que los valencianos escuchen qué piensa", ha planteado.

Para Compromís, "esconder el Pleno también es dejar fuera al vecindario, y responde al mismo patrón que el gobierno de PP y Vox sigue con la participación ciudadana".

"Catalá censura la participación ciudadana siempre que puede. Y cuando no la censura, la utiliza para llevar entidades afines que le hagan el aplauso. Ahora ha encontrado una manera más fácil: no convocar nada. Sin pleno, no hay debate ni vecindario que le pueda decir las verdades a la cara", critica Papi Robles.

Por su parte, el portavoz municipal del Partido Popular, Juan Carlos Caballero, ha replicado que, "solo en estas dos semanas, el gobierno de la alcaldesa ha hecho más que en los 8 años de gobierno de Compromís" y ha defendido que el Ayuntamiento de València "no ha parado las máquinas en ningún momento".

"EL MAYOR PRESUPUESTO DE LA HISTORIA"

Entre otras cuestiones, ha recordado que "solo esta semana se ha aprobado en Comisión de Hacienda el mayor presupuesto de la historia para la ciudad de València de 1.580,35 millones de euros (165 millones más que en 2026), se ha realizado una modificación urbanística que permitirá destinar una parcela al nuevo centro de salud de Penya-roja, se ha licitado la construcción de 59 viviendas públicas de alquiler asequible y se ha dado visto bueno a la evaluación ambiental del Plan de Reforma Interior de las Casitas Rosas, que transformará un punto degradado con la construcción de 545 nuevas viviendas y un colegio público, además de zonas verdes y equipamientos".

El portavoz del Partido Popular ha afirmado que Compromís que "esté tranquilo, su pleno extraordinario ya está convocado conforme marca el reglamento, pero antes los valencianos y españoles van a hablar en las urnas y apostarán por el cambio necesario". "Compromís se presenta a estas elecciones bajo el paraguas de los independentistas y los defensores dels Països Catalans porque no tienen ninguna propuesta para los valencianos", ha dicho.

En este sentido, el portavoz ha finalizado que ciudades como Zaragoza y ciudades de Sevilla "gobernadas por la izquierda han convocado plenos extraordinarios siguiendo la ley y el reglamento, tal y como ha hecho ahora València".