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VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo poco nuboso y temperaturas en descenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, esta jornada, los termómetros bajarán salvo las temperaturas máximas en las zonas interiores de la autonomía, que se mantendrán sin cambios o podrían ascender ligeramente.

Además, se espera viento del noroeste moderado con tendencia a flojo al final de la jornada en Castellón y, en el resto de la Comunitat, viento flojo de componente oeste que rolará a flojo de componente este por la tarde y amainará a últimas horas.