Una concentración ante el CEIP Malilla protesta por la falta de recursos para un "funcionamiento normal" - REMITIDA COMPROMÍS

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ante el colegio público de Infantil y Primaria (CEIP) de Malilla ha recriminado que alumnado y profesorado "todavía no disponen de todos los espacios, servicios y recursos necesarios para el funcionamiento normal del centro".

A la protesta se han unido representantes del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València. La concejala de la coalición Eva Coscollà ha lamentado que "después de ocho ampliaciones y casi 16 millones de euros, el CEIP Malilla sigue sin estar acabado ni plenamente operativo".

"En julio y en agosto ya advertimos de que abrir el centro con las obras ajustadas al límite conllevaría problemas. Hoy, después de participar en la concentración de la comunidad educativa, comprobamos que las preocupaciones que expresamos siguen plenamente vigentes", ha afeado la edil.

Para Compromís, "el problema no es solo la falta de equipamiento y de recursos educativos que tiene que proporcionar la Conselleria de Educación, sino que, además, las obras tampoco están completamente acabadas, ya que todavía faltan vallas de seguridad y varios acabados que corresponden a la empresa constructora". "El plazo contractual finalizó ayer, pero eso no significa que se hayan completado todos los trabajos", incide.

Coscollá ha reclcado que el gobierno municipal que lidera la 'popula' María José Catalá "no puede limitarse a decir que la dotación del centro es competencia de la Generalitat". "Evidentemente, cada administración tiene que asumir sus responsabilidades, pero el gobierno municipal debería ser el primero en exigir a la Conselleria que dote al colegio de todo lo que necesita. Y, al mismo tiempo, tiene que garantizar que la empresa constructora acabe las actuaciones pendientes", ha instado.

"Estamos hablando de un centro --ha enfatizado-- que ha pasado de una adjudicación inicial de unos 11,7 millones a casi 15,9 millones de euros, que ha necesitado ocho ampliaciones del plazo y que sigue sin estar en condiciones de funcionar plenamente. La comunidad educativa no pide nada extraordinario: pide un colegio acabado, seguro y con todos los recursos necesarios. Y eso es lo que las administraciones tienen que garantizar, sin más excusas ni dilaciones".

También ha lamenado la situación el PSPSV. La concejala socialista en el Ayuntamiento de València Maite Ibáñez ha censurado que "el gobierno de María José Catalá ha dado por finalizadas las obras del colegio Fernando de los Ríos pese a que el centro sigue sin disponer de comedor, gimnasio, conexión wifi ni aulas de música o inglés habilitadas".

La representante socialista, que ha mantenido un encuentro con la comunidad educativa en la puerta del centro, ha comprobado que "persisten las deficiencias que el pasado martes el gobierno municipal aseguró en comisión que estaban resueltas".

"Acabamos de llegar del colegio Fernando de los Ríos en Malilla y nos parece muy grave que María José Catalá nos mienta a todos, porque en la comisión de este martes el Partido Socialista llevó una moción para exigir que el Fernando de los Ríos completara todas las necesidades pendientes para que pudiera funcionar por fin en condiciones y nos contestaron que se finalizaba ya el plazo de las obras y que estaba todo terminado", ha aseverado.

VALLAS "SIN PROTECCIÓN" EN EL PATIO

Ibáñez ha advertido de que, "además de las carencias en las instalaciones educativas, el centro sigue teniendo vallas de obra sin protección en el patio donde juegan los niños y niñas". "Pero, vamos a ver, si tienen las vallas de las obras sin protección para los niños en el patio, si no tienen wifi ni comedor ni gimnasio ni aulas de música o de inglés habilitadas. Es que es muy grave la situación que están sufriendo el profesorado, los niños y niñas y sus familias", ha exclamado.

La concejala ha reprochado a la alcaldesa que "haya priorizado hacerse una fotografía en el colegio frente a resolver las necesidades de la comunidad educativa". Y ha concluido: "Ya sabemos que la señora Catalá fue a hacerse la foto sin comunidad educativa, sola, para anunciar una mentira, porque este centro no está acabado. Y ahora, sin embargo, sí que les deja a todos tirados".

Sin embargo, la concejala del Grupo Popular y de Educación en el Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, ha replicado que la construcción del nuevo CEIP Fernando de los Ríos de Malilla empezó el año 2018 con el gobierno de Compromís y PSPV y cuando el actual equipo llegó en el año 2023, "cinco años después, sólo había una ejecución de 5.000 euros, con un presupuesto de alrededor de 11,7 millones y actualmente este presupuesto ha finalizado con cerca de 16 millones de euros".

Por tanto, ha continuado Rocío Gil, "nos encontramos un colegio donde estaba prácticamente sin iniciar, con un presupuesto infradotado y que tuvimos que desbloquear las obra para que fuese una realidad en los tres años siguientes".

"En septiembre, el 9 de septiembre, tras muchas reuniones con la Asociación de Padres y Madres, con todos los padres, la comunidad educativa, el equipo directivo, la consellería, se llegó a la conclusión de que los niños podían entrar al colegio el 9 de septiembre, cuando inició el curso escolar en toda la Comunitat Valenciana, para que estuviesen en el nuevo colegio con todas las medidas de seguridad", ha explicado.

En la actualidad, ha continuado, el nivel de ejecución de la obra "es de cerca del 98%". La empresa "finalizará en los próximos días las obras en que está prevista la recepción final de las por parte del Ayuntamiento", ha asegurado.

Los detalles de final de obra, ha apuntado la concejala, "no afectan al normal funcionamiento del centro respecto a la seguridad de los niños". Además, en las próximas semanas la conselleria de Educación suministrará al centro escolar los materiales pendientes.

"CON TODAS LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD"

"El Ayuntamiento de València va a estar al lado de la comunidad educativa, va a estar al lado de los niños y las niñas como lo ha estado desde el inicio. Era un compromiso que este colegio fuese inaugurado en este curso escolar con todas las garantías de seguridad y eso hicimos y, además, hemos estado con ellos durante todo este tiempo", ha subrayado.

Por último, Rocío Gil ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" porque la empresa constructora va a finalizar las obras, y ha añadido que "el Ayuntamiento va a estar detrás velando porque la empresa constructora finalice las obras y sobre todo, y lo más importante, para garantizar la seguridad de todos los niños y las niñas del Colegio Fernando de los Ríos".