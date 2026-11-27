Buceadores inspeccionan el estado de la estructura del Med Emre para determinar las actuaciones del plan de salvamento - SALVAMENTO MARÍTIMO

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha expresado la "hondísima preocupación y muchísima tristeza" por el naufragio del buque 'Med Emre', y ha manifestado que "espera" que haya "coordinación" con el Gobierno central en las actuaciones que se desarrollen.

Así lo ha expresado, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado por cuál es la situación y si existe coordinación con el Gobierno en relación al buque 'Med Emre', que naufragó en la noche del jueves a 25 millas de Ibiza, cuando transportaba 7.000 toneladas de gasóleo. El siniestro ha provocado la muerte de un tripulante y la activación de protocolos ante el riesgo de contaminación marítima.

Barrachina ha lamentado en nombre del Consell el fallecimiento de un marinero turco que viajaba a bordo del buque y ha "celebrado" que "los últimos heridos que estaban siendo atendidos en los hospitales valencianos han sido dados de alta". Así, ha deseado que los otros 16 tripulantes de encuentren bien y ha asegurado que esa es la "prioridad".

Sobre la coordinación con el Gobierno central, Barrachina ha indicado que el Gobierno ha celebrado esta mañana una reunión de seguimiento en la que no se ha invitado al Consell y ha explicado que a las 14 horas se mantendrá otra reunión entre la Generalitat y el Gobierno central. "Confiamos que sea de coordinación y para recibir toda la información", ha comentado.

Fuentes de la administración autonómica han precisado a Europa Press que se trata de una nueva reunión informativa, como seguimiento de la que hubo ayer a las 20.00 horas, convocada por la directora general de Marina Mercante y en la que participa el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Vicente León.

Barrachina ha recordado que "no obstante, el Gobierno valenciano y, en concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias ya ha establecido la situación de prealerta por vertidos en todo el territorio valenciano".

"Por tanto, esperamos que esa coordinación tenga lugar, pero sinceramente lo seguimos viendo con preocupación y con tristeza", ha agregado.

"QUÉ MÁS NOS PUEDE PASAR A LOS ESPAÑOLES"

Barrachina ha manifestado que este viernes "es el último día de una legislatura que termina, sinceramente, con España invadida, corrompida, donde nuestros trenes han llegado a chocar entre ellos, barcos que naufragan" y se ha preguntado "qué más nos puede pasar a los españoles". "Por tanto, con hondísima preocupación y con muchísima tristeza", ha finalizado.