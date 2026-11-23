Coordinadora Feminista llama a participar en el 25N ante la "ola reaccionaria": "La vida de las mujeres importa" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Feminista de València ha instado este lunes a salir a la calle el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y a participar en los actos que se convoquen ante la actual "ola reaccionaria y antifeminista" y frente a la que ha defendido que "la vida de las mujeres importa".

Así lo han señalado representantes del colectivo en una rueda de prensa en la Plaza del Ayuntamiento donde han hecho un llamamiento a la participación en los actos por el 25N, para conseguir un apoyo similar al de la huelga general del 11N, que incluyen la manifestación que se celebrará a partir de las 18.30 desde la calle Navarro Reverter bajo el lema 'La vida de las mujeres importa, el machismo mata'.

"Ante esta ola reaccionaria y antifeminista que estamos viviendo, no vamos a permitir que los discursos negacionistas banalicen la violencia machista", reclaman y advierten de que no permitirán que se "cuestionen" los derechos que el movimiento feminista "ha luchado y ha conquistado durante años".

"Nos preocupa el retroceso en las políticas de igualdad. Exigimos la renovación del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista con unos presupuestos y un compromiso real", ha afirmado la portavoz e integrante de la Coordinadora, Èlida Puig.

Otra de las integrantes de la coordinadora, Empar Pablo, ha destacado la importancia de luchar contra las desigualdades que se producen en todos los ámbitos como "situaciones de precariedad laboral, de diferencias salariales, el acceso a la vivienda digna y que las mujeres mayoritariamente asumimos los cuidados", ha expresado.

Y todas esas desigualdades "hacen que las mujeres estén en una situación de mayor vulnerabilidad y con una expresión del machismo que está presente en todos los ámbitos de la sociedad", ha denunciado y ha hecho un llamamiento a la participación masiva de la ciudadanía, "por las que ya no están, por las que están sufriendo la violencia y por las que vendrán", al igual que ocurrió el 11N y que tienen como modelo de éxito para este día.

Empar Pablo también ha señalado las próximas elecciones como un momento "muy importante" para recordar cómo ha gobernado la derecha y extrema derecha en la Comunitat Valenciana y en València, ya que "desde que llegaron han recortado presupuestos, eliminado espacios de participación real de las mujeres organizadas, han quitado ayudas y accesos a protección". Por eso, es "tan importante continuar con las manifestaciones en la calle y mostrar la repulsión y denuncia hacia estas políticas que no pueden continuar condicionando la vida de las mujeres", ha afirmado.

Por su parte, otra de las portavoces, María Ángeles, ha recordado las cifras: desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre del 26 ha habido 81 feminicidios y seis asesinatos de hijos e hijas de mujeres maltratadas. "Estos datos son terroríficos, está claro; pero además hay muchas otras formas de violencia hacia las mujeres, como puede ser la violencia económica, la violencia sexual y muchas veces incluso la violencia institucional", ha añadido.

En cuanto a la renovación del Pacto contra la Violencia de Género, han denunciado que caducó entre 2022 y 2023 y que las entidades de mujeres ya han hecho su trabajo, aportaciones y propuestas pero sin conseguir "desgraciadamente" nada. "Tenemos la sospecha de que el resto de legislatura continuaremos igual", ha dicho, para considerar que es "una vergüenza".