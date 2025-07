El cortometraje 'El príncep' de Àlex Sardà, Faro de Plata del 37 Festival de Cine de l'Alfàs del Pi

ALICANTE 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'El príncep', escrito y dirigido por Àlex Sardà, ha sido galardonado con el Faro de Plata y los 4.000 euros del Primer Premio del Concurso de Cortometrajes del 37 Festival de Cine de l'Alfàs del Pi (Alicante). El fallo del jurado se hizo público la noche de este sábado durante la gala de clausura, celebrada en la Casa de Cultura y presentada por la actriz y guionista Marta González de Vega, quien condujo con "humor y dinamismo" una velada "cargada de emoción".

En 'El príncep', Sardà narra el conflicto interno de Artur, un joven bailarín de clase alta que debe decidir entre mantener el silencio ante un escándalo de corrupción que afecta a su padre o renunciar a los privilegios que lo rodean. El galardón fue recogido en su nombre por la actriz y cómica Coria Castillo, de manos de la alcaldesa en funciones de l'Alfàs, Mayte García, mientras el director, ausente por motivos de trabajo, agradecía el premio con un vídeo, según ha indicado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

El segundo premio, dotado con 2.000 euros, fue para 'Cólera', de José Luis Lázaro, una "intensa historia" sobre un encuentro violento y homófobo tras un aparente incidente trivial. El director recogió el galardón de manos del concejal de Cultura del municipio, Manuel Casado. Además, los actores Manuel Canchal y Jorge Motos recibieron 'ex aequo' el Premio al Mejor Actor por sus interpretaciones en este mismo cortometraje. La entrega del premio, que fue recibido por el director en representación de los ganadores, estuvo a cargo de la actriz, escritora y creadora de contenido Martina D'Antioquia, junto al actor Rodrigo Gibaja.

El tercer premio, con una dotación de 1.000 euros, fue para 'La Fuerza', de las hermanas Cristina y María José Martín Barcelona, una obra que explora el concepto del bien y el mal a través de una charla escolar tras ver 'La Guerra de las Galaxias'. El colorista del corto, Óscar Pérez, recogió el premio en su nombre de manos del director de Ciudad de la Luz, Fermín Crespo.

Por primera vez, el Festival entregó el Premio al Mejor Corto de Animación, que recayó en 'Cuando llegue la inundación', de Antonio Lomas. El Premio al Mejor Corto Valenciano, con una dotación de 1.000 euros, fue para '13 Gatos', de David Gaspar, una "original dramedia" sobre trauma y evasión emocional con tintes felinos. El galardón al Mejor Cortometraje con Perspectiva de Género, entregado por la asociación Huellas de Mujer en colaboración con JUNO Media, fue para 'Sexo a los 70', dirigido por Vanesa Romero. Este premio, dotado con 500 euros, incluye una pieza artesanal diseñada por la ceramista Lola Juan.

Por otra parte, Olivia Delcán fue reconocida con el Premio a la Mejor Actriz por su interpretación en 'El cuento de una noche de verano'. Debido a compromisos laborales, no pudo asistir a la ceremonia, pero expresó su agradecimiento a través de un vídeo. En su nombre, recogió el galardón el cómico y mago Miguel Miguel. El Premio a la Mejor Dirección fue para Simone Sojo por 'Las Pardas', mientras que el Premio al Mejor Guión recayó en Belén Sánchez Arévalo y Javier Marco por 'Insalvable' y el de Mejor Fotografía, en Nuria Gascón por 'Nens', que no pudo venir y envió un vídeo de agradecimiento.

Por tercer año, el Festival ha lanzado, en colaboración con la concejalía de Juventud, el concurso 'Tu móvil de cine', dotado con 300 euros, que ganó el corto 'Contratiempo', dirigido por Álvaro Checa y protagonizado por Omar del Valle. La actriz y guionista Marta González de Vega presentó "con maestría y mucho sentido del humor" la ceremonia de clausura del 37 Festival de Cine de l'Alfàs del Pi, que contó con la asistencia de personalidades del mundo del cine y la televisión como Martina d'Antiochia, Rodrigo Gibaja y Coria Castillo.

SOFÍA SQUITTIERI, EMBAJADORA HONORÍFICA

Uno de los momentos "más emotivos" de la noche fue el nombramiento de la actriz y guionista Sofía Squittieri como Embajadora Honorífica del 37 Festival de Cine de l'Alfàs del Pi, un reconocimiento que recibió de manos de la actriz alicantina Rebeca Sala, quien destacó su "entusiasmo", sus "ganas de crear" y su "pasión por la profesión".

"No sabéis la ilusión que me hizo recibir la carta anunciando que iba a ser embajadora honorífica. He crecido aquí. De hecho, este es el primer escenario que pisé en mi vida. Hacía ballet en la Casa de Cultura y aquí entendí lo que era la pasión por el escenario, por esta vida y este camino que he escogido y que no siempre es fácil", confesó Squittieri "emocionada", tras agradecer a su madre "por el apoyo, por dejarme vivir esta vida", a sus amigos, al pueblo de l'Alfàs y "a aquellos que ya no estáis y que me haría mucha ilusión que estuvieseis aquí hoy también".

Nacida en Nueva York, criada en l'Alfàs del Pi y formada entre España y Estados Unidos, Squittieri ha desarrollado una "destacada carrera" como actriz, guionista y directora en cine, teatro y televisión. Con este nombramiento como Embajadora Honorífica, el Festival de Cine de l'Alfàs quiere "reconocer su trabajo, su esfuerzo, sus logros y animarla a que siga así, luchando por sus sueños".

JURADO DEL 37 FESTIVAL DE CINE DE L'ALFÀS DEL PI

El jurado oficial de esta edición ha estado compuesto por David Martos (periodista), David Valero (director), José Luis Marín (actor, director y guionista), Iria Parada (actriz, guionista y cómica) y Noelia Fluixà (directora y productora).

Para el Premio al Mejor Corto Valenciano, el jurado ha estado formado por Alba Rico (actriz), Genís Benavent (actor y productor) y Víctor Soriano (creador de contenidos especializado en cine).

El Festival de Cine de l'Alfàs del Pi tiene como principal misión la promoción del cine realizado en España y, especialmente, de los cortometrajes españoles. En esta 37 edición, la organización ha recibido un total de 1.217 cortos, de los que 27 fueron seleccionados para competir en la Sección Oficial, diez optaron al Premio al Mejor Corto de Animación y nueve al Premio al Mejor Cortometraje Valenciano.

UN "BROCHE DE ORO" PARA LA 37 EDICIÓN

El Festival de Cine de l'Alfàs del Pi ha asegurado que reafirma, en su 37 edición, su "compromiso" con la promoción del cine español, "con especial atención al cortometraje". Además de las proyecciones, este año se han desarrollado múltiples actividades paralelas como conciertos, exposiciones, cinefórums y encuentros de cine.

En esta edición han sido homenajeados con el Faro de Plata Elena Irureta, Julián López y el programa de TVE Cine de Barrio, por su "destacada contribución" a la cultura cinematográfica. La gala de clausura del Festival puso el broche final a una edición que ha proyectado más de 50 cortometrajes y 30 largometrajes, y que se consolida como "una de las citas culturales más relevantes" del panorama cinematográfico de la Comunitat Valenciana.