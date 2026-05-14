MARQ y Fundación La Caixa renuevan su colaboración para "fomentar la cultura"

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ALICANTE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CV MARQ y Fundación la Caixa han renovado el acuerdo de colaboración para hacer de forma conjunta programas sociales propios o en colaboración con asociaciones, ONG e instituciones del país, atendiendo a las diferentes necesidades de estas, con el fin de "fomentar la cultura" y su acceso a ella.

Según ha explicado la Diputación de Alicante en un comunicado, la finalidad de la Fundación la Caixa es "contribuir a construir una sociedad mejor y más justa, ofreciendo oportunidades a aquellas personas que más lo necesitan con el desarrollo de programas sociales, formativos y educativos, el fomento de la investigación y el conocimiento, con una vocación transformadora".

En este ámbito, surgió la colaboración con la Fundación CV MARQ hace una década, ya que en 2016 se firmó el primer acuerdo. Este año, el convenio cuenta con una dotación económica de 30.000 euros para "acercar la cultura a colectivos en situación de exclusión social".

La Diputación ha apuntado que, durante 2025, la Fundación la Caixa "colaboró activamente" en proyectos programados por la Unidad de Didáctica, Accesibilidad, Club Llumiq y Responsabilidad Social de la Fundación CV MARQ.

También en los de intervención a familias vulnerables, con visitas guiadas tanto para menores como para sus familias al museo, a las exposiciones y a los yacimientos, así como en el desarrollo de la web de accesibilidad del portal corporativo del MARQ, en la que se ofrece "una completa información para personas con capacidades diversas".

El objetivo común es "potenciar la función social de los museos, como espacios inclusivos, democratizadores y armónicos en el diálogo crítico sobre el pasado y el futuro" y "contribuir a garantizar la igualdad de derechos y el acceso a la cultura, a la historia y al patrimonio a todas las personas".

La colaboración se materializa en "educación inclusiva, en la elaboración de guías en lectura fácil y guías en pictogramas; en accesibilidad con recursos y formación, como son las reproducciones de piezas en 3D tocables para las exposiciones permanentes y temporales, en talleres didácticos; reproducción de espacios del museo, yacimientos y monumentos; soportes con diseño adaptados a la normativa de accesibilidad universal; planos táctiles; QR en lengua de signos; cursos formativos en lengua de signos y en la atención de visitantes con trastorno del espectro autista y sus familias".

OTROS PROYECTOS

Según la Diputación, la colaboración de la Fundación la Caixa y el MARQ va a servir, además, para "impulsar proyectos con una importante implicación en la sociedad alicantina" como Un Hospital de Cuento, para menores con ingresos de larga estancia hospitalaria en el Hospital General de Alicante.

Tambíen Regresar con una Nueva Historia, para "favorecer la incorporación laboral de personas privadas de libertad", en colaboración con Instituciones Penitenciarias Centro Penitenciario Fontcalent de Alicante.

Igualmente, con visitas guiadas, programas y talleres dirigidos a beneficiarios de entidades sociales, centros comunitarios, centros sociales y centros educativos CAE, con la Fundación del Secretariado Gitano, Save the Children y Ayuda en Acción de Alicante.

Además, también se espera impulsar otras propuestas como 'MARQ: Museo y memoria contra el alzhéimer', en colaboración con AFA Alicante y el Hospital de Sant Vicent del Raspeig; 'Guía en el MARQ para personas con ludopatía', con Vida Libre-Alicante; 'MARQ +65', con personas de la Tercera Edad de ASAUTE, CEA Parque Galicia y CEA Pio XII de Alicante; el proyecto 'Empower parents', con ASPALI y familias con miembros con TEA; el proyecto 'Historia sin barreras', con APSA, y, por último, el proyecto 'Un viaje por la historia', en colaboración con las asociaciones de personas mayores de Alicante.