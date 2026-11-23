Pleno del CVC - CVC

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC) ha aprobado este lunes por unanimidad un informe sobre el cultivo, problemática y viabilidad de la chufa en l'Horta Nord de Valencia en el que recomienda una declaración de reconocimiento de este producto como "cultivo estratégico".

Para elaborarlo, los ponentes del informe han atendido a los puntos de vista de varios especialistas: Francesc Espinosa, presidente de la D.O. Chufa de Valencia y que ha asistido a la sesión plenaria; Bernat Pascual, ingeniero agrónomo y catedrático de la UPV; Nieves Giner, productora de chufa; Ángeles Calatayud y Consuelo Penella, de la Unidad de Hortofruticultura del IVIA; Carlos Sánchez Díaz, concejal de Medio ambiente, Huerta y Fomento de la Actividad Agrícola de Alboraia y Sara Cataluña, técnica de Medio ambiente del mismo ayuntamiento.

Según ha informado el CVC en un comunicado, el informe hace un recorrido por el territorio y la historia del cultivo y por la "difícil situación" que ahora atraviesa: una "crisis estructural silenciosa, de reducción de producción y de superficie cultivada".

El documento identifica como causas de la situación las ambientales, de política agraria (normativas fitosanitarias europeas) y de falta de relevo generacional, entro otras. Se trata de diversas causas de efectos "acumulativos" que necesitan "diagnósticos precisos".

En las conclusiones se remarca que el territorio de cultivo de la chufa es un "espacio común" que merece ser "preservado" y se recomienda, además de la declaración de reconocimiento, el impulso de un estudio agronómico integral y la creación de un Plan Supramunicipal para recuperar los espacios degradados de huerta, entre otras.