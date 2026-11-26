Desarrollan una plataforma de IA de tomar decisiones y automatizar procesos industriales - REMITIDA ITENE

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Agentic-Core' --desarrollado y validado conjuntamente por los centros tecnológicos Itene, Aiju y Aidimme-- impulsará una solución de inteligencia artificial agéntica para mejorar la toma de decisiones y automatizar operaciones industriales.

En concreto, la tecnología permitirá integrar información de diferentes sistemas de gestión y producción, interpretar situaciones operativas y ejecutar acciones de forma controlada, reduciendo la intervención manual y manteniendo mecanismos de supervisión humana.

Esta solución tecnológica, bajo la coordinación del centro tecnológico Itene y que se desarrolla entre julio de 2026 y diciembre de 2027, cuenta con el apoyo de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE+i, y está financiado por la Unión Europea, a través del Programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027, en el marco de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP).

La digitalización industrial ha impulsado el uso de sistemas como ERP, MES o WMS para gestionar y analizar información de producción, logística y gestión empresarial. Sin embargo, con frecuencia estos sistemas operan de forma aislada y no conectan el análisis de datos con la toma de decisiones y la ejecución de acciones, que siguen dependiendo en gran medida de la intervención humana.

En este contexto, la Inteligencia Artificial agéntica permite avanzar hacia sistemas capaces no solo de analizar información y generar recomendaciones, sino también de interpretar situaciones, planificar respuestas y ejecutar acciones para alcanzar determinados objetivos. Su aplicación en entornos industriales requiere, no obstante, garantizar la fiabilidad de las decisiones, la seguridad de las operaciones y la supervisión de las actuaciones.

Para abordar estos retos, 'Agentic-Core' desarrollará un 'framework' "común, modular y reutilizable" que integrará información de diferentes sistemas industriales y empresariales y permitirá conectar el análisis de datos con la ejecución de acciones. La arquitectura incorporará mecanismos de supervisión humana, trazabilidad, explicabilidad, auditoría y ciberseguridad, para determinar qué actuaciones pueden realizar los agentes de forma autónoma y cuáles requieren validación por parte de una persona, explican los responsables del trabajo en un comunicado.

El 'framework' se validará en entorno relevante y real, con la participación de empresas colaboradoras, mediante tres demostradores. El primero estará orientado a la intralogística, facilitando la gestión de materiales, el aprovisionamiento dinámico de las líneas de producción, la reposición de líneas y la detección anticipada de posibles roturas de stock.

Además, actuará como orquestador entre los tres demostradores, coordinando las decisiones que afecten simultáneamente a la logística, la calidad y la producción.

"Uno de los retos de incorporar inteligencia artificial a la industria es conseguir que las tecnologías vayan más allá del análisis de datos y puedan contribuir a ejecutar decisiones en los procesos reales. Con Agentic-Core queremos que cada empresa pueda definir qué decide el agente por sí mismo y qué debe validar una persona, de forma segura, trazable y adaptable a sus necesidades", explica Juan Granados, jefe de Proyectos de Itene.

Todos los desarrollos se integrarán en una arquitectura tecnológica común que podrá adaptarse a diferentes procesos y sectores industriales, facilitando la incorporación de soluciones de inteligencia artificial para optimizar las operaciones empresariales reduciendo el esfuerzo de adaptación a cada nueva aplicación.

Con este proyecto se busca "acercar las capacidades de la inteligencia artificial agéntica a las necesidades reales de las empresas, facilitando su aplicación en distintos entornos industriales" y "contribuir a reducir las barreras de adopción de estas tecnologías y reforzar la autonomía tecnológica y la competitividad del tejido empresarial valenciano".