Imagen de microscopía que muestra neuronas piramidales (en rojo) en la capa 5 del neocórtex de un cerebro de ratón - BEATRIZ RICO (KING’S COLLEGE)

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional liderado por el King's College de Londres, con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha descubierto que el gen Fezf2, esencial para determinar la función (identidad) de determinadas neuronas antes del nacimiento, se encarga también de regular, en función de su actividad, las conexiones que reciben de otras células nerviosas después del nacimiento, según h ainformado el centro en un comunicado.

Hasta ahora se desconocía cómo se llevaba a cabo este proceso adaptativo después del nacimiento. El hallazgo demuestra que los mecanismos genéticos que intervienen en la formación de las neuronas también pueden participar posteriormente en el ajuste de los circuitos cerebrales (plasticidad).

Este estudio, realizado en ratones, se ha publicado en la revista Nature Neuroscience y está liderado por el laboratorio de Beatriz Rico, hasta hace unos años investigadora del CSIC. Además, ha contado con la participación del grupo de Núria Flames, del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC), y el de Ángel Barco, del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández de Elche.

El trabajo muestra por primera vez que este gen, denominado Fezf2, permite que determinadas neuronas de la corteza cerebral ajusten las señales inhibidoras (de freno) que reciben en función de su actividad. Y ayuda a explicar cómo el cerebro coordina la formación de sus circuitos neuronales para mantener el necesario equilibrio para su correcta actividad.

La investigación ha revelado la existencia de una serie de genes en cascada que reclutan conexiones inhibitorias en un tipo de células específicas, las neuronas piramidales extratelencefálicas (ET) de la capa 5 de la corteza cerebral de los ratones.

Mediante experimentos en ratones, comprobaron que al aumentar la actividad eléctrica de estas neuronas ET, también aumenta la presencia de una proteína denominada FEZF2, que favorece que otras neuronas establezcan con ellas conexiones inhibidoras, que contribuyen a reducir su actividad, manteniendo así un ajuste del circuito y un equilibrio adaptativo.

PARTICIPACIÓN DEL CSIC

La principal novedad del estudio es que este mecanismo depende de un gen cuya función ya se conocía, pero en una etapa anterior del desarrollo. Durante la formación del cerebro embrionario, Fezf2 contribuye a determinar la identidad de determinadas neuronas, es decir, qué tipo de células serán y qué funciones podrán desempeñar.

Y lo novedoso del estudio es que después del nacimiento, este mismo gen adquiere una función adicional para regular cuántas conexiones inhibidoras reciben esas neuronas en respuesta a su actividad. Además, identificaron otra pieza importante del mecanismo: Cdh22, un gen que produce una proteína que facilita el establecimiento de conexiones entre células nerviosas. Su actividad está regulada por Fezf2 y contribuye a que las neuronas reciban las señales inhibidoras adecuadas.

Para comprender cómo la actividad eléctrica de las neuronas desencadena estos cambios, los investigadores analizaron los mecanismos que regulan el funcionamiento de Fezf2. En esta parte del trabajo resultó especialmente relevante la colaboración de los equipos españoles.

El grupo dirigido por Nuria Flames, del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC), realizó experimentos que permitieron comprobar cómo determinadas proteínas, cuya actividad está relacionada con la activación neuronal, pueden estimular el funcionamiento del gen Fezf2.

"Nuestros resultados revelan que un gen que inicialmente sirve para definir la identidad de un subtipo neuronal es reutilizado posteriormente para controlar cómo la actividad neuronal perfecciona las conexiones entre neuronas", ha descrito Nuria Flames.

"Hasta donde sabemos es el primer ejemplo de un factor de transcripción de identidad [una proteína que regula la actividad de otros genes] regulado por la actividad. Sin embargo, estos estudios podrían dar lugar a hallazgos similares en otros contextos", ha asegurado la investigadora, que estudia cómo se forma la diversidad neuronal con el nemátodo modelo C. elegans.

Por su parte, el equipo de Ángel Barco, del IN-CSIC-UMH, analizó datos que aportaron evidencias de que otra proteína, denominada FOS, se une a la región del ADN encargada de regular la actividad de Fezf2. Estos resultados proporcionan dos evidencias complementarias que ayudan a explicar cómo la actividad eléctrica de las neuronas puede activar mecanismos genéticos que modifican sus conexiones.

"La expresión de Fezf2 es aumentada por la actividad neuronal y depende de la acción de FOS, un factor de transcripción que investigamos en mi equipo", ha explicado Ángel Barco, que estudia los mecanismos de adaptación del cerebro. "Nuestra aportación ha consistido en comprobar, junto con Nuria Flames, que el aumento de la expresión de Fezf2 depende de FOS e identificar las posibles secuencias reguladoras", ha resumido.

Estos resultados abren nuevas vías de investigación para determinar si otros tipos de neuronas utilizan mecanismos similares durante la formación y maduración del cerebro.