Detenido un hombre acusado de pornografía infantil y exhibicionismo ante su hijastra y otras menores en València

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre acusado de pornografía infantil y descubrimiento y revelación de secretos por presuntamente exhibirse ante su hijastra y varias amigas de la joven, todas ellas menores, y grabar en la ducha a la primera sin su consentimiento, según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

La detención del presunto autor de los hechos, nacido en 1975, se produjo a final de junio. El arrestado quedó en libertad, aunque con una orden de alejamiento sobre su pareja y la hija de ella. La investigación, a cargo del Grupo de Menores (Grume), sigue abierta para esclarecer todos los hechos.

De acuerdo a la información avanzada por Levante-EMV, la menor supuestamente grabada fue la que se dio cuenta de que había un teléfono móvil apuntando a la ducha y grabando, por lo que se lo contó a una amiga y a su madre. La mujer se lo reprochó a su pareja y se inició una discusión entre los dos.

Según Levante-EMV, el hombre se paseaba por el domicilio completamente desnudo y era frecuente que proyectara imágenes pornográficas en la televisión del salón de la vivienda. Además, de acuerdo con esta información, preguntó a su hijastra si le gustaba el porno, si quería replicar las posturas sexuales proyectadas, la agredió sexualmente y agredió a su pareja.

La Policía informa de la existencia de ocho víctimas del detenido: siete de ellas menores y una mayor de edad y que el presunto autor de los hechos tiene impuesta una orden de alejamiento respecto a su pareja y la hija de ella.