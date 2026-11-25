La Diputación de Alicante muestra la "poesía visual" del fotógrafo gaditano Javier Serrano Sánchez - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha presentado este miércoles en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial una exposición del fotógrafo gaditano Javier Serrano Sánchez, que reúne 28 obras fotográficas, caracterizadas por sus procedimientos analógicos, digitales y mixtos.

Bajo el título 'La ola', la muestra constituye un recorrido por la trayectoria fotográfica del artista y reúne distintas formas de aproximarse a la imagen, desde los procedimientos analógicos hasta los digitales y mixtos, según ha indicado la Diputación en un comunicado.

A través de esta propuesta, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de enero, el autor comparte su "evolución artística" y su manera de entender la fotografía como "un lenguaje de expresión, reflexión y poesía visual".

Asimismo, la presentación ha contado con la presencia de la directora del Área de Cultura de la Diputación, María José Argudo, y del autor de la exposición, quien se ha mostrado agradecido por la acogida y por el "respaldo" de la institución provincial.

TRAYECTORIA

Serrano Sánchez nació en 1948 en Alcalá de los Gazules (Cádiz) y es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Alicante (UA). Su trayectoria en el mundo de la fotografía de autor comenzó en 1972 y desde entonces desarrolló "una visión artística personal en la que la imagen, la luz y la poesía se convierten en los principales medios de expresión", de acuerdo con la Diputación.

A lo largo de su carrera ha trabajado con diversas técnicas fotográficas, tanto analógicas como digitales y mixtas, y ha explorado las posibilidades expresivas de cada una de ellas.

En este sentido, la institución provincial ha apuntado que su obra se caracteriza por "una mirada pausada y contemplativa, alejada del efectismo y del impacto inmediato, que invita al espectador a detenerse y descubrir los matices y significados que encierra cada imagen".

Además, cuenta con una "dilatada" experiencia profesional y artística, ha recibido reconocimientos de ámbito nacional y ha formado parte de jurados de distintos premios nacionales de fotografía.

También ha participado en "numerosas" exposiciones, tanto individuales como colectivas, y ha desarrollado conferencias y publicaciones en las que establece "un diálogo entre fotografía y poesía".

En el ámbito de la formación, colabora como profesor en la Universidad Permanente de Alicante, donde imparte enseñanzas relacionadas con la fotografía artística y la creación de fotolibros.

El fotógrafo también es miembro de la junta directiva de la Escuela de Luces de la UA (ELUA) y participa en el equipo de dirección de PhotoBook Club Alicante, un grupo dedicado al diseño y la autoedición de sus propios libros de fotografía.