El dj Wade llevará su universo a la Sala Auditorio Roig Arena con una sesión especial de seis horas - ROIG ARENA

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El reconocido dj y productor Wade actuará el próximo domingo 7 de febrero en la Sala Auditorio Roig Arena con una sesión especial de seis horas de duración, sin interrupciones de 16 a 23 horas, enmarcada en su proyecto 'In the hood', que refleja su particular visión de la música electrónica y de la cultura de club.

'In the hood' se presenta como una experiencia inmersiva que busca trasladar al escenario los valores que inspiran el universo creativo de Wade. Toma como referencia la autenticidad de la calle, la identidad de los barrios y la energía colectiva que se genera en la pista de baile.

Una combinación de música, comunidad y libertad que se ha convertido en una de las señas de identidad del artista andaluz y que encuentra en este formato su máxima expresión, detalla el recinto multiusos.

Las entradas para la sesión de Wade saldrán a la venta el próximo viernes 4 de diciembre a las 14 horas en la web del Roig Arena.