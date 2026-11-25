Llorca en Alboraya por el 40 aniversario de la DO Chufa - GVA

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditori d'Alboraia (Valencia) ha acogido este miércoles el acto conmemorativo del cuarenta aniversario de la Denominación de Origen Chufa de Valencia. Bajo el lema '40 años garantizando lo auténtico', el encuentro ha reunido a agricultores, lavaderos, comercializadores, elaboradores, representantes institucionales, así como "a todas las personas que han hecho posible su historia".

"Cuarenta años después, defendemos lo mismo que aquellos agricultores que en 1986 protegieron la chufa de nuestra tierra, su origen, su calidad y el trabajo de quienes la cultivan".

Así se ha expresado el presidente del Consejo Regulador, Francesc de Borja Espinosa, quien ha agradecido el trabajo de todo el sector. En la jornada se ha reconocido a los cinco presidentes de la DO Chufa, según ha informado la entidad en un comunicado.

El alcalde de Alboraia y anfitrión del acto, Miguel Chavarría, ha entregado el primero de ellos, a título póstumo, a Daniel Tortajada Aguilar, primer presidente entre 1986 y 1992. El galardón lo ha recogido su hijo, Daniel Tortajada Forner. La organización ha recordado también a Miguel Muñoz Traver, que presidió la entidad en tres etapas distintas y cuyo reconocimiento, igualmente a título póstumo, se hará llegar a su familia.

La directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Mª Àngels Ramón-Llin, ha hecho entrega del reconocimiento a Justo Panach Pascual, presidente entre 1996 y 2005. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha entregado el suyo a Antonio José Gimeno.

Al encuentro se ha sumado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, quien ha puesto en valor el cultivo de la chufa y el valor de l'horta valenciana; y el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien ha ensalzado la labor de la DOP Chufa de Valencia en la protección y promoción de lo que ha calificado como "una de las grandes señas de identidad de la Comunitat Valenciana".

Asimismo, también ha señalado que los agricultores de la Comunitat saben "cuidar muy bien nuestros productos" y ha indicado que "cuando elaboras un buen producto también estás cuidando la salud de todas las personas".

En su intervención, el 'president' ha advertido de que la chufa valenciana "compite en un mercado complejo con otros países que no cumplen con algunas medidas de seguridad". En este sentido, ha apuntado que "Europa está abocada a trabajar en las denominaciones de origen de los productos europeos como garantía de salud y calidad".

Asimismo, se ha referido a la posición común de las comunidades autónomas para exigir igualdad de trato y reciprocidad a los alimentos agroalimentarios importados a la Unión Europea, con el objetivo de "exigir más control sobre el origen y garantizar que los productos que llegan se elaboren con las mismas condiciones que lo hace un agricultor de la Comunitat Valenciana".

OBJETIVOS Y RETOS

Con este aniversario, la DO Chufa de Valencia cierra cuatro décadas de trabajo y mira al futuro "con los mismos objetivos que la vieron nacer": proteger el origen de la chufa, garantizar su calidad y defender el trabajo de quienes la cultivan.

Para la entidad, retos como el relevo generacional, la innovación y el control del origen frente a las importaciones marcarán una nueva etapa en la que "el sello seguirá siendo la mejor garantía de que lo que llega a la mesa es auténtica chufa de Valencia".

CUATRO DÉCADAS DE TRABAJO

Con este aniversario, la Denominación de Origen Chufa de Valencia cierra cuatro décadas de trabajo. Desde 2006 ha amparado más de 73 millones de kilos de chufa, más de 5 millones solo en la última campaña, cultivados en unas 5.000 hanegadas de l'horta.

Actualmente la forman 321 operadores: 237 agricultores, tres lavaderos, 13 comercializadores, 45 elaboradores artesanos y cinco industriales. Además, 18 elaboradores han llevado la chufa más allá de la horchata, con productos como chocolate, cerveza, turrón, helados, miel o licores.