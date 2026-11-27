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VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos de los tripulantes del buque 'Med Emre' que fueron ayer ingresados en el Hospital de Manises han recibido el alta médica, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Uno de ellos fue dado de alta anoche y, el otro, esta mañana, han concretado las mismas fuentes.

En total, seis tripulantes del buque quimiquero hundido fueron trasladados este jueves a hospitales valencianos. De ellos, dos fueron llevados al Hospital Arnau de Vilanova, uno por hipotermia y fue dado de alta, y otro por herida abierta en una pierna y fractura de muñeca y quedó ingresado.

Los otros cuatro tripulantes fueron trasladados al Hospital de Manises, dos por hipotermia, que fueron dados de alta; uno por herida abierta en una pierna y, otro, por dolor abdominal. Estos dos últimos quedaron ingresados y ya han recibido el alta.

En el traslado de los tripulantes del buque hundido en aguas de Baleares intervino una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia de transporte urgente.