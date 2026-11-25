Mesa de Directores y Directoras - GVA

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha presentado este miércoles a la Mesa de Directores y Directoras de centros educativos de la Comunitat Valenciana un nuevo formulario web para que los equipos directivos puedan trasladar de manera ágil sus aportaciones, propuestas y sugerencias a la Administración.

La herramienta se ha dado a conocer en una nueva sesión de trabajo de la Mesa, que se ha centrado en "la mejora de los canales de participación de las direcciones y en la búsqueda de soluciones para la matrícula sobrevenida en las zonas más tensionadas por esta realidad". El formulario permitirá a las direcciones trasladar directamente sus aportaciones y propuestas a la Administración educativa, explica la administración autonómica en un comunicado.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha señalado que "las direcciones de los centros son quienes mejor conocen el día a día de las aulas, y por eso queremos que sus propuestas lleguen a la Conselleria de la forma más directa posible". "Este formulario nace para escucharlas de manera constante y para que sus aportaciones se traduzcan en mejoras concretas para el sistema educativo", añade.

MATRÍCULA SOBREVENIDA

Otro de los principales asuntos tratados ha sido la matrícula sobrevenida en determinadas áreas de la Comunitat Valenciana. Los representantes de la Conselleria han informado de que ya se trabaja en el análisis y el desarrollo de posibles medidas para "dar respuesta a esta situación, que afecta especialmente a algunos municipios y zonas con una elevada presión demográfica".

El secretario autonómico ha destacado que la matrícula sobrevenida "afecta especialmente a los centros de algunas zonas con mayor crecimiento de población" y ha asegurado que en la reunión "se han recogido las aportaciones de los equipos directivos, que se tendrán en cuenta en el análisis de esta situación".

La sesión ha servido también para recoger las aportaciones de los miembros de la Mesa sobre esta cuestión y sobre otros temas planteados por las direcciones. La Conselleria ha agradecido la colaboración y el compromiso de los equipos directivos y ha destacado el valor de este foro como espacio de diálogo permanente y de construcción compartida de soluciones.

La próxima reunión de la Mesa de Directores y Directoras se celebrará el 16 de diciembre y estará dedicada, de forma monográfica, a la inclusión educativa. Contará con la participación de la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, con el objetivo de abordar los principales desafíos y líneas de actuación en materia de atención a la diversidad e inclusión en los centros docentes de la Comunitat Valenciana, avanza el departamento de Campanar.