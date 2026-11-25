Mapa de alertas activas en la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha ampliado la alerta amarilla por vientos en el norte de Castellón.

Así lo ha informado '112' Comunitat Valenciana, en un mensaje publicado en redes sociales, tras emitir un nuevo boletín informativo sobre las 11.45 horas de este miércoles.

Por tanto, las alertas activas en este momento en la Comunitat Valenciana son la amarilla por viento en el norte de Castellón, interior sur y litoral norte de Valencia, y norte de Alicante, así como alerta amarilla por fenómenos costeros en la costa de Valencia.