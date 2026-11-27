Los Fabulosos Cadillacs - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda argentina Los Fabulosos Cadillacs ha actuado esta noche en la Sala Auditorio Roig Arena con todas las entradas vendidas. La formación liderada por Vicentico y Sr. Flavio ha ofrecido un "extenso recorrido" por sus cuatro décadas de trayectoria ante un público "entregado" desde los primeros compases, señala la organización en un comunicado.

El espectáculo ha arrancado con fuerza enlazando clásicos como 'El genio del dub' y 'Mi novia se cayó en un pozo ciego'. A lo largo de la noche, el grupo ha desplegado su característica fusión de ska, rock, reggae y ritmos latinos con himnos coreados por toda la sala como 'Demasiada presión' y 'Calaveras y diablitos'.

En el ecuador del concierto, el repertorio ha combinado la contundencia rítmica de piezas como 'Padre nuestro' -precedida por un solo de bajo de Sr. Flavio- con momentos de mayor carga melódica e instrumental como 'Piazzolla'. El tramo final del bloque principal ha elevado aún más la temperatura de la Sala Auditorio con una sucesión de éxitos encabezada por 'Siguiendo la luna', 'Carnaval toda la vida', 'Mal bicho' y 'El satánico Dr.Cadillac'.

Tras una breve pausa, la formación ha regresado para los bises con dos de sus temas más celebrados, 'Matador' y 'Vasos vacíos', cantados al unísono por toda la Sala Auditorio.