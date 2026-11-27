Feria Habitat - MARCOS SORIA

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feria Hábitat València celebrará su próxima edición del 27 al 30 de septiembre de 2027 en Feria Valencia. Así se ha acordado en una reciente reunión de su Comité Organizador, que ha fijado las fechas de una convocatoria que ya comienza a trabajar en una nueva etapa de crecimiento y consolidación internacional, según ha informado el recinto en un comunicado.

La próxima edición volverá a reunir en Feria Valencia a los principales sectores del hábitat y el diseño, con la celebración conjunta de espacios como Textilhogar y el Salón nude, dentro de una convocatoria que busca seguir reforzando la capacidad de atracción del conjunto de la oferta.

Más allá de la fijación del calendario, Feria Hábitat València pone ya en marcha una estrategia con objetivos definidos para seguir evolucionando como plataforma de negocio, promoción y proyección internacional de la industria española del hábitat. "Una hoja de ruta que sitúa en el centro el fortalecimiento de la marca España, la ampliación de la oferta de mobiliario, la mejora de los servicios y la experiencia de participación, así como una mayor conexión con el sector durante todo el año", han indicado.

Uno de los principales ejes estratégicos será potenciar la marca España y consolidar Feria Hábitat València como el gran escaparate internacional del diseño y la industria del hábitat español. España es actualmente el quinto país productor de mobiliario del mundo y cuenta con una industria, una capacidad creativa y un tejido empresarial que necesitan ganar visibilidad y proyección frente a los grandes acontecimientos internacionales del sector.

En este contexto, Feria Hábitat València quiere reforzar su papel como plataforma de referencia para mostrar al mundo la potencia del diseño y la fabricación española, aprovechando su posición actual como segunda mayor feria europea del sector. El objetivo es "ofrecer un escaparate global que permita a las empresas españolas competir en visibilidad, posicionamiento y oportunidades comerciales con los principales mercados internacionales", han apuntado.

Otro de los grandes objetivos será potenciar la oferta de mobiliario en toda su dimensión. La feria trabajará para incrementar la presencia de mueble expuesto, integrando tanto las propuestas más comerciales como las colecciones de mayor vanguardia y diseño.

Se trata de ampliar el atractivo de la convocatoria para los distintos perfiles de comprador profesional, especialmente tiendas, distribuidores, decoradores e interioristas, ofreciendo una visión más completa del mercado y de las posibilidades del sector. Esta estrategia incluirá también la incorporación de nuevos operadores europeos de alto nivel y especial interés comercial para el visitante, con el propósito de enriquecer la oferta y reforzar la dimensión internacional del certamen.

UNA FERIA MÁS CÓMODA

La mejora de la experiencia de expositores y visitantes será también una "prioridad", han expuesto. Feria Hábitat València abordará una evolución de los servicios, la puesta en escena y la organización de los espacios, con especial atención a la coherencia visual del conjunto, la señalética y la facilidad de recorrido por los distintos pabellones.

En paralelo, se trabajará para facilitar al máximo la participación de las firmas expositoras mediante un abanico más amplio y flexible de opciones de exposición. El objetivo es adaptar las distintas soluciones de participación a las necesidades de cada fabricante, al tipo de producto que presenta y a sus objetivos comerciales, favoreciendo así que cada empresa encuentre el formato más adecuado para su presencia en feria.

La dinamización de la convocatoria será otro de los aspectos clave. La organización quiere potenciar una agenda propia de contenidos, encuentros y actividades que genere movimiento y actividad constante durante las cuatro jornadas, convirtiendo la feria en un espacio donde se favorezca la interacción entre empresas, profesionales y prescriptores.

Esta programación tendrá también una dimensión exterior, con una agenda de nivel vinculada a las firmas expositoras y al ecosistema del diseño y el hábitat, que permita extender la experiencia de Feria Hábitat València más allá de los propios pabellones.

Finalmente, la estrategia contempla reforzar la comunicación y la relación permanente con el conjunto del sector durante los 365 días del año. "La intención es mantener viva la marca Feria Hábitat València, generar contenidos de interés, dar visibilidad a las empresas y sus novedades y construir una comunidad profesional que encuentre en la feria un punto de conexión continuo, y no únicamente una cita en el calendario", han apostillado.