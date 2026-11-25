La Filmoteca Valenciana acoge la clausura del festival cortos por la igualdad - REMITIDA FILMOTECA VALENCIANA

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana acoge este jueves, 26 de noviembre, a las 18.30 horas, la clausura de la decimoséptima edición del Festival Cortos por la Igualdad, en la que se proyectarán los cinco cortometrajes que conforman el palmarés.

El acto contará con la presentación de la periodista Begoña Donat, que moderará un coloquio con dos de las directoras de los cortos premiados y con Noelia Terrer, responsable de Cortos por la Igualdad.

Las piezas galardonadas incluyen ficción, animación, documental y ensayo audiovisual para abordar cuestiones como los roles de género, la violencia machista, la necesidad de la educación sexual, el modo en que el lenguaje refleja la desigualdad, el legado de las mujeres mayores y las luchas feministas del pasado.

En esta edición, las obras ganadoras son 'Gamberra', dirigida por Marine Auclair; 'Raptus', dirigida por Ivette Ávila Martín; e 'Historias de una casa sin paredes', dirigida por Javiera Torres y Susana Llamazales. Asimismo, han obtenido menciones especiales 'Qué putas rusas', de Martín Prieto, y 'Cicatrices', de María Fernanda Godayol y Gianella Davelouis.

Dirigido por la cineasta mallorquina Marine Auclair, 'Gamberra' cuenta la historia de Marta, que comienza su primer año en un colegio mayor conservador y elitista. Los tabúes sobre la sexualidad la empujan a una desesperada búsqueda de la píldora del día después. Mientras la presión del entorno crece, sus compañeros preparan un rito de iniciación inolvidable.

'Raptus' es un cortometraje documental animado dirigido y escrito por la realizadora cubana Ivette Ávila Martín, realizado mediante la técnica de 'stop motion'. Recoge una historia real de violencia de género narrada en la propia voz de su víctima. A través de metáforas visuales creadas con materiales artesanales, retrata cómo el maltrato se disfraza de amor hasta transformar la vida cotidiana en pareja en una tortura silenciosa y sistemática.

Dirigido por Javiera Torres y Susana Llamazales, 'Historia de una casa sin paredes' es un documental uruguayo que cuenta en primera persona la historia de cinco referentes de la asociación civil Mujeres con Historias, un colectivo de mujeres mayores de 60 años que promueven otra forma de vivir y disfrutar de la vejez, de manera colaborativa, sustentable y en comunidad.

'Qué putas rusas' es un corto de comedia, escrito y dirigido por el cineasta placentino Martín Nieto, que aborda con humor un malentendido generacional a raíz de un mensaje en un grupo familiar de WhatsApp.

TESTIMONIOS ANÓNIMOS

Por su parte, 'Cicatrices', de Gianella Davelouis y María Fernanda Godayol, es un ensayo audiovisual que retrata la violencia estética contra las mujeres en sus distintas formas, a través de testimonios anónimos de mujeres latinoamericanas.

El Festival Cortos por la Igualdad es una iniciativa de la Associació per la Coeducació creada en 2006 por la cineasta Paqui Méndez con el objetivo de generar un catálogo de materiales audiovisuales para fomentar la igualdad de género en la comunidad educativa y la sociedad en general.

Los títulos seleccionados en las ediciones anteriores tratan temas como la violencia machista, la desigualdad de género, los derechos laborales y sociales de las mujeres, la conciliación familiar o la libertad sexual y afectiva.