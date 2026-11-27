Archivo - Varios viajeros en Metrovalencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) comenzará a incorporar el personal necesario la próxima semana con el objetivo de evitar las incidencias registradas en las líneas de metro y tranvía de València durante las últimas semanas, ante la imposibilidad de poder cubrir bajas imprevistas de trabajadores a causa de una resolución judicial.

Según informan desde la empresa pública, estas incorporaciones también permiten hacer frente, "con totales garantías", a los dispositivos especiales previstos para el 6 de diciembre con motivo del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, servicios nocturnos y en las próximas fiestas navideñas y Nochevieja.

Esta situación, explican, tiene su origen en una sentencia judicial de finales del pasado verano --respaldada por la última jurisprudencia del Tribunal Supremo--, que invalidó el sistema habitual que las empresas públicas, entre ellas FGV, utilizaban hasta ahora para realizar contrataciones temporales de urgencia y cubrir bajas médicas o necesidades imprevistas del servicio.

Los agentes previstos proceden de la bolsa de trabajo y cuentan con experiencia previa en la empresa, por lo que no requerirán formación extraordinaria ni periodos de adaptación antes de ocupar sus puestos. Por tanto, subrayan desde FGV, su incorporación será inmediata.

Actualmente, la empresa pública dispone de más de 40 maquinistas formados que serán contratados para atender posibles bajas y garantizar así la "solvencia" del servicio a corto plazo.

Además, ya se están realizando los trámites oportunos ante la direcciones generales de Presupuestos y de Sector Público para posibilitar la cobertura de las nuevas necesidades coyunturales que se puedan producir en la empresa.

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

Paralelamente, como solución estructural a las necesidades de personal además de la oferta pública de empleo ya publicada, FGV "ultima" la creación de 315 nuevas plazas de carácter indefinido, de las que más del 90% corresponden al área de operaciones que incluye colectivos como maquinistas y personal del puesto de mando.

En los próximos meses también se incorporará el personal seleccionado a los 76 puestos de trabajo para los servicios de atención al cliente en Metrovalencia y TRAM d'Alacant, como parte de convocatoria de las ofertas de empleo público y que también comprende la confección de bolsas de empleo temporal.

A su vez, FGV ha lanzado la convocatoria de 181 puestos de trabajo, para cubrir las plazas de conducción y circulación de las ofertas de empleo público correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025 de Valencia y Alicante.

Según aseguran las mismas fuentes, este incremento de plantilla permitirá reforzar los recursos humanos directamente vinculados a la prestación del servicio ferroviario, reducir la dependencia de la contratación temporal y "mejorar la capacidad de respuesta de la empresa ante las necesidades del servicio".

Por otra parte, recuerdan que recientemente se ha aprobado el XIV convenio colectivo de FGV. Contempla mejoras en los conceptos retributivos variables que permitirán "mejorar" las condiciones económicas de estos colectivos.

Estas actuaciones, insisten, ponen de manifiesto el compromiso de la empresa con la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores, el dimensionamiento adecuado de su plantilla y "la garantía de una prestación del servicio público ferroviario en condiciones de calidad y regularidad".