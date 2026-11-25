Mapa de alertas activas en la Comunitat Valenciana - GVA

VALENCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valencia ha establecido el final de las alertas amarillas por viento en el interior sur y litoral norte de Valencia, y en el interior y litoral norte de Alicante.

No obstante, se mantiene la amarilla por vientos en el norte de Castellón y se amplía al interior sur. También permanece activa la amarilla por fenómenos costeros en toda la costa de Valencia.

Así lo ha informado '112' Comunitat Valenciana, en un mensaje publicado en redes sociales, tras emitir un nuevo boletín informativo sobre las 18.00 horas de este miércoles.