Ford Almussafes añade dos días de paros en motores en septiembre y tres en octubre y dos días en vehículos en octubre

Archivo - Un trabajador en la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fábrica de Ford Almussafes ha programado dos nuevos días de parada de producción de motores en septiembre y otros tres en octubre, así como dos días más de parada en vehículos en octubre, dentro del mecanismo RED que tiene en vigor la factoría valenciana.

Así se ha establecido este miércoles, en una nueva reunión de la comisión de seguimiento del ERTE RED celebrada en la fábrica a las 12.00 horas.

En concreto, la fábrica valenciana ha añadido paros en la producción de motores los días 22 y 29 de septiembre y el 10, 13 y 20 de octubre, según ha informado el sindicato UGT. En cuanto a la producción de vehículos, se ha informado de nuevos paros los días 30 y 31 de octubre.

Estas fechas de parada en vehículos se suman a las que ya estaban programadas, los días 22, 29 y 30 de septiembre y 1, 2, 3, 10, 13, 20 y 27 de octubre.

El ERTE RED es un mecanismo laboral que se aplica en Ford Almussafes para mantener el empleo en la fábrica hasta la llegada del vehículo multienergía que se lanzará en 2027 y producirá la planta. Durante su aplicación, los trabajadores perciben el 90% de su retribución más el 100% de vacaciones, antigüedad y pagas extras.

El mecanismo RED implica un compromiso de mantenimiento del empleo durante dos años y las empresas deben presentar un plan de recualificación de sus personas trabajadoras que debe tener por objetivo la mejora de las competencias profesionales y la empleabilidad ante el cambio del sistema productivo.