El acto conmemorativo de galardones a entidades y personas que luchan contra la violencia contra la mujer en el marco del 25N, en el Centre del Carme. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha entregado, con motivo del 25N, los cinco galardones a las personas y entidades que apoyan a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Bajo el lema 'No lo dejes en visto', los premiados han recibido 'El abrazo infinito', la obra del artista valenciano Vicente Marzal, que "simboliza el apoyo a las mujeres que más lo necesitan".

El acto conmemorativo, que se ha celebrado este miércoles en el Centre del Carme, ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y la alcaldesa de València, María José Catalá, además de algunos consellers y representantes del consistorio valenciano.

Camarero, en su discurso, ha recordado que "este año en España han sido asesinadas 47 mujeres por violencia de género, seis de ellas en la Comunitat Valenciana", en total son "1.388 mujeres" que se les ha arrebatado la vida. Además, "tres menores asesinados y dos en la Comunitat". En total, "38 menores han quedado huérfanos y desde el 2013, 548 y 68 menores han sido asesinados", ha incidido.

La consellera ha manifestado que "detrás de cada cifra hay una vida, una historia, una familia y un futuro que ha sido arrebatado". Por ello, ha señalado que "mientras una sola mujer viva con miedo, no podemos dar esta lucha por terminada". "Es una jornada para mirar hacia adelante, en una realidad que sigue golpeando nuestra sociedad", ha dicho.

"No nos podemos acostumbrar ni permitir que los nombres de cada una de ellas se conviertan en números y que el dolor se vuelva rutina, porque cada víctima importa. Detrás de cada una de esas víctimas, hay una responsabilidad colectiva, no hay que mirar hacia otro lado", ha explicado.

La campaña se ha presentado bajo el lema 'No lo dejes en visto', que habla de "estar atentos, escuchar, acompañar, actuar y entender que la lucha contra la violencia no es una responsabilidad exclusiva de las administraciones, de los profesionales o de las asociaciones, si no que es una tarea compartida", ha señalado Camarero.

Además, ha ensalzado al compromiso de los galardonados, que "trabajan cada día y atienden, protegen, asesoran, acompañan y ayudan a reconstruir las vidas", bajo la convicción de que "ninguna mujer debe quedarse atrás".

"DÍA DE RECUERDO"

Por su parte, Catalá, ha señalado que este día reivindica que "cada segundo de una mujer debe de contar". Y ha reiterado que es un día de "sentimientos encontrados, de rabia, de compromiso, de responsabilidad, y de agradecimiento". Además, ha manifestado que también es "un día de recuerdo para todas aquellas mujeres a las que la violencia machista les ha arrebatado la vida y hacia sus familias, que conviven con el dolor de una ausencia".

La primera edil también ha indicado que detrás de todo ello hay una "responsabilidad", porque ha explicado que "erradicar la violencia contra la mujer es una cuestión de Estado, que debe estar por encima de cualquier diferencia política y también ideológica".

Por ello, ha recordado que el Ayuntamiento de València sacó adelante el Centro Integral para la Prevención de la Violencia de Género, que "ya ha protegido a más de 22.000 mujeres a lo largo de los últimos 20 años". Además, ha ensalzado que "se han atendido a más de 1.300 mujeres en 2026 en los centros municipales", y el trabajo ha llevado a la creación "del nuevo Espai Donas Igualdad, el mayor centro de igualdad de la historia de la ciudad".

"Frente a la violencia hay muchas personas y entidades, que protegéis, acompañáis, escucháis y ofrecéis una oportunidad. Contribuís a que cada día nuestra sociedad sea más justa más libre y más segura para todas las mujeres", ha alabado la alcaldesa, que a su vez ha destacado "la generosidad y compromiso diario".

"Unidad, esperanza y tolerancia cero a la violencia contra las mujeres. Aquí no hay colores, son vidas, historias, voces que necesitan certezas de que no están solas", ha dicho. Y ha concluido: "Que la sociedad y las administraciones no miremos hacia otro lado. Ninguna mujer debe renunciar a su libertad para preservar su seguridad ni sus sueños para proteger su vida".

CINCO PREMIADOS

Dentro del marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Conselleria ha premiado a la fiscal decana delegada de la Sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Valencia, Socorro Zaragozá Campos, por su trayectoria profesional en su lucha contra la violencia sobre la mujer.

La obra que han recibido, 'El abrazo infinito', artista valenciano Vicente Marzal, "simboliza el apoyo" y ensalza el "compromiso y la cercanía" a las mujeres que más lo necesitan", ha explicado Camarero.

La galardonada ha recordado a todos los trabajadores y trabajadoras del sector destacando la "importancia" que tienen en los casos de violencia sobre la mujer, "acompañándoles en el peor momento" y haciéndoles un seguimiento. "Hay una sensibilización especial por parte tanto de la Fiscalía como de los órganos judiciales en el ejercicio de esta labor", ha manifestado.

La segunda distinción ha sido para la Fundación Adecco por su labor de ayuda en la integración de las víctimas de la violencia contra la mujer. Desde la Fundación, han reivindicado que "aún queda camino por recorrer", y han ensalzado el trabajo de ayuda para las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia.

"Este reconocimiento pertenece a las mujeres que acompañamos, a que son víctimas de violencia de género, y que después de atravesar situaciones muy difíciles, encuentran la fuerza para volver a empezar de nuevo, y demuestran la valentía, la resiliencia y la capacidad de superación que tienen", han señalado.

Otra distinción ha sido para ONG Mensajeros de la Paz por su trabajo en la prevención y atención a menores y adolescentes, que estuvieron en África trabajando de forma voluntaria con mujeres en sus hogares y ha advertido que el problema también reside en la "sociedad".

La asociación Amar Dragoste también ha sido galardonada por destacar en su lucha contra otros tipos de violencia, y han agradecido, desde la asociación este galardón que "representa mucho y nos anima y nos reta a seguir trabajando". Y ha reivindicado que a veces "la violencia empieza también de una manera muy sutil, con una falsa promesa, un engaño, una manipulación, hasta que finalmente una mujer puede acabar siendo víctima de explotación sexual", como uno de los casos que contaban.

El quinto galardón ha sido para los colegios oficiales de farmacéuticos de Alicante, Castellón y València por su trabajo en la divulgación y concienciación en la lucha contra la Violencia sobre las mujeres, que han trasladado que es un "honor" y, sobre todo, un "impulso para seguir adelante".

Además, han querido poner de manifiesto el trabajo de "cercanía" que hacen con las mujeres que sufren violencia de género y les generan ese "punto de confianza" porque "la violencia contra las mujeres es una herida en nuestra sociedad", han concluido.