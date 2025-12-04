Grandes solistas internacionales y música de cine protagonizan el Ciclo de Órgano del Palau

Ciclo de órgano en el Palau - LIVE MUSIC

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Grandes solistas internacionales, como Iveta Apkalna, Roman Perucki, Arno Hartmann y Roger Sayer, y dos programas Mostra365 dedicados al cine son algunos de los atractivos del Ciclo de Órgano 2025-2026, que presenta el Palau de la Música de València.

Los recitales se desarrollarán en la Sala Iturbi, desde mañana viernes y hasta el próximo 7 de junio de 2026. Este ciclo, de entrada libre hasta completar aforo, prpopone una programación de siete conciertos en los que participarán destacados organistas nacionales e internacionales que mostrarán la riqueza sonora del Gran Órgano Grenzing que preside la sala, y que está considerado "como uno de los instrumentos más imponentes y versátiles de nuestro país".

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado: "Estamos muy satisfechos, ya que desde que recuperamos hace dos temporadas nuestro magnífico órgano, cada concierto ha registrado una magnífica asistencia y tenemos un público cada vez más fiel".

Respecto a la presente edición, ha añadido que a la habitual presencia de la Banda Sinfónica Municipal y de excelentes organistas se suma el cine, a través del proyecto Mostra365, para seguir mostrando la perfecta simbiosis que se establece entre el cine y la música dedicada al órgano en este caso. "Estoy seguro --ha remarcado-- de que va a sorprender a los asistentes por su originalidad y calidad".

De esta manera, mañana viernes, a las 19.30 horas, la Banda Sinfónica Municipal abrirá la presente edición, dirigida por su titular Cristóbal Soler. Destaca la presencia del organista Roman Perucki, en un programa con obras de Toni Goig, Alexandre Guilmant y Johann Sebastian Bach, entre aes cuales destaca la célebre Tocata y fuga, BWV 565.

La siguiente cita será el domingo 21 de diciembre, a las 19.00 horas. Se celebrará un concierto extraordinario de homenaje al organista valenciano Vicent Ros, con motivo de su 80 aniversario. Este evento reunirá al propio Ros, Arturo Barba, Héctor Tarín y Miguel Cerezo, junto con el trompeta Vicent Campos y el compositor Javier Costa, en un programa con obras de Cabanilles, Torres, Martín y Soler, Widor, y partituras dedicadas especialmente al homenajeado por autores como José Báguena Soler, Matilde Salvador, José Evangelista, Andrés Valero-Castells y el propio Javier Costa, con estrenos absolutos y nacionales.

El sábado 21 de febrero, a las 11.30 horas, será el turno del prestigioso organista Arno Hartmann, miembro de la Orquesta Sinfónica de Viena y profesor en la Universidad de Böchum (Alemania), que ofrecerá un monográfico en torno a la inmensa figura de Bach, con diversas transcripciones y fragmentos.

El 21 de marzo, a las 11.30 horas, la reconocida organista letona Iveta Apkalna presentará un recital que pondrá en diálogo la música de Johann Sebastian Bach y Philip Glass. La programación continuará el domingo 12 de abril, a las 11.30 horas, con la participación de Juan de la Rubia, titular de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, que ofrecerá un singular concierto dentro de la Mostra 365, acompañando en directo la proyección de la película muda 'El maquinista de La General' (Buster Keaton, 1926).

El sábado 16 de mayo, a las 11.30 horas, segundo concierto integrado en Mostra365, como también el Festival 10 Sentidos, con la presencia de Roger Sayer, organista de la Temple Church de Londres, que interpretará el programa "Interstellar Concert", inspirado en la banda sonora de la película Interstellar y otras obras de Richard Strauss y Holst de carácter cinematográfico.

Finalmente, el domingo 7 de junio de 2026 a las 11.30 horas, el ciclo se cerrará con el organista Arturo Barba, junto a Raúl Junquera (trompeta) y Eugenia Burgoyne (soprano), en un programa dedicado a las canciones para trompeta, soprano y órgano de Scarlatti.