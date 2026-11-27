Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CASTELLÓ 27 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil está investigando la muerte de una persona cuyo cadáver ha sido hallado en el interior de una masía del municipio castellónense de Segorbe, según ha adelantado Radio Castelló y han confirmado fuentes del instituto armado.

El hallazgo se produjo este jueves a raíz de que la Policía Local avisase a la Guardia Civil, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Castellón y la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de investigar las circunstancias de la muerte.