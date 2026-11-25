CASTELLÓ, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha localizado con vida una persona desaparecida en Vallibona tras un dispositivo de búsqueda. Durante la tarde de este miércoles se ha iniciado un dispositivo de búsqueda en la localidad castellonense, tras tener conocimiento de la desaparición de una persona de 25 años, de la que no se disponía de noticias.
Ante esta situación, se ha activado un operativo de búsqueda en el que han participado efectivos de la Guardia Civil de Morella y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) junto con bomberos y bomberos forestales, realizando labores de rastreo por diferentes zonas del término municipal, tal como han informado fuentes del Instituto Armado.
El dispositivo ha dado resultado positivo, cuando guardias civiles del Seprona y del cuartel de Morella han logrado localizar a la persona desaparecida con vida en un barranco próximo a su domicilio.
Una vez localizada, se ha procedido a su atención y a la valoración de su estado, poniendo fin al operativo de búsqueda. La Guardia Civil destaca asimismo "la rápida actuación y coordinación" de los efectivos intervinientes, "cuya labor ha permitido localizar a la persona desaparecida y resolver la incidencia favorablemente".
La búsqueda ha finalizado con resultado positivo, siendo localizada la persona con vida.