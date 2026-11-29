El número 1 al Congreso de los Diputados de Compromís-Front Valencià por Castellón, Ignasi Garcia - COMPROMÍS-FRONT VALENCIÀ

CASTELLÓ, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número 1 al Congreso de los Diputados de Compromís-Front Valencià por Castellón, Ignasi Garcia, ha animado a "toda la gente de izquierdas" a salir a votar "sin conformarse". "Hoy es un día en el que lo que toca es no callar".

Así lo ha aseverado el candidato, que se ha mostrado convencido de que sus votantes saldrán a votar "sin taparse la nariz, sin conformarse, para parar no solo los pies a la derecha, sino también para emitir un voto valiente".

"Pensando en los problemas de la gente, pensando en la vivienda, pensando en los salarios, pensando en la energía y pensando en las infraestructuras y la financiación que merece nuestro territorio", ha resumido.