Fachada del Rector Peset de la UV - UV

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Major Rector Peset de València convierte su fachada en un lugar de encuentro entre ilustración, vida y entorno con la intervención 'Habitar, convivir, cuidar', donde Milimbo, Lina Vila, Pilar del Río y Dídac Ballester, junto con Rosella Reig, ofrecen su mirada sobre el espacio y su entorno urbano y natural.

Hace cuatro años nació el proyecto Universitat, Cultura i Vida, coordinado por Tomás Gorria, con el propósito de acercar a la ciudadanía la actividad que se desarrolla tras las puertas del Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València.

La iniciativa buscaba mostrar tanto la vida cotidiana del colegio mayor, donde conviven más de 130 estudiantes, investigadores e investigadores e integrantes del profesorado, como su dimensión de centro cultural y su contribución a la formación integral de sus residentes y a la creación de vínculos con la sociedad.

Desde entonces, la fachada del edificio se convierte en un espacio expositivo que acompaña a la comunidad durante todo el curso. En esta cuarta edición, el proyecto da un paso más y presenta distintas miradas sobre la vida en común: las rutinas que construyen una comunidad, los espacios que favorecen el encuentro, los paisajes que nos vinculan al territorio y las transformaciones que afectan a quienes viven en la ciudad.

Esta edición cuenta con las ilustraciones de Milimbo, Lina Vila, Pilar del Río y Dídac Ballester y Rosella Reig. A través de diferentes lenguajes visuales, las ilustraciones conectan la experiencia cotidiana del CM Rector Peset con su entorno urbano, natural y cultural.

El estudio, el descanso y la convivencia dialogan con la defensa de la huerta y la Albufera, la necesidad de una ciudad habitable y el valor de los objetos que nos acompañan.

En conjunto, las obras invitan a entender el hecho de habitar como una responsabilidad compartida: hacer sitio a otras personas, cuidar aquello que nos sostiene y preservar las condiciones que permiten vivir en comunidad. Desde sus inicios, el proyecto ha contado con la participación de diferentes ilustradores e ilustradoras.

En el curso 2023-2024 participaron Elias Taño, Virginia Lorente, Cachete Jack (Nuria Bellver y Raquel Fanjul) y Luis Demano; en el curso 2024-2025, Martín López, Andrea Oliwa, Manu Garrido y Clara Iris; y en el curso 2025-2026, Diego Mir, Cristina Durán, Lluïsa Penella i Pons, Sara de la Mora y Steve Scicluna.

La ilustración de Milimbo propone una mirada crítica sobre los efectos del turismo desmesurado en la vida urbana. Su obra señala las tensiones de una ciudad cada vez más orientada al visitante, en la que las necesidades de la población residente quedan relegadas a un segundo plano.

El encarecimiento de la vida, la saturación de los servicios y los comportamientos incívicos forman parte de esta reflexión sobre el uso del espacio compartido. La propuesta invita a cuestionar el modelo de ciudad que estamos construyendo y a reivindicar el derecho a habitarla.

LA CABEZA EN LOS LIBROS

Por su parte, Lina Vila imagina el Rector Peset como un personaje que toma la palabra: tiene la cabeza en los libros y un despertador que suele sonar a las ocho. En su interior se duerme y se sueña, se come y se estudia. Sus formas alargadas acogen las pequeñas rutinas y las experiencias compartidas que dan vida al colegio mayor. La ilustración presenta así un lugar cercano, donde el descanso, el aprendizaje y la autonomía conviven con la diversidad, y donde la cultura conecta la experiencia individual con la vida en comunidad.

Pilar del Río dirige su mirada al paisaje, las tradiciones y las formas de vida vinculadas al territorio valenciano. Los arrozales y la garza real evocan el Parque Natural de la Albufera, mientras que la alcachofa simboliza la defensa de la huerta. Estos elementos ponen en valor un patrimonio natural y agrícola que forma parte de nuestra identidad colectiva y que es necesario cuidar y preservar.

La ilustración recuerda que los lugares que habitamos también se definen por los paisajes que los rodean y por la relación que mantenemos con ellos.

Por último, Dídac Ballester y Rosella Reig sitúan una silla en el centro de su propuesta. Un objeto cotidiano se convierte en una herramienta para hablar de aprendizaje, crecimiento y relaciones personales.

Presente tanto en el ámbito público como en el privado, la silla evoca momentos de estudio, conversación y encuentro, y permite reflexionar sobre cómo se construye la colectividad. La propuesta deja espacio a la interpretación e invita a descubrir, en un elemento sencillo y familiar, distintas formas de estar y convivir.