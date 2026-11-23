El IVAM inaugura el ciclo ‘IVAM + diseño’ con una reflexión sobre arquitectura y sostenibilidad - GVA

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) inaugura el próximo 25 de noviembre, a las 19.00 horas, el ciclo 'IVAM + diseño. Nuevas metodologías para un mundo en transición', un programa que propone una reflexión sobre los retos del diseño contemporáneo a través de encuentros con profesionales de referencia en ámbitos como la arquitectura, la artesanía, la sostenibilidad y la innovación.

La primera sesión correrá a cargo de la arquitecta Izaskun Chinchilla (Madrid, 1975), fundadora de Izaskun Chinchilla Architects, quien ofrecerá una conferencia sobre cómo diseñar espacios y objetos que respondan de manera más equilibrada a las necesidades de las personas y del planeta, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

A partir de su práctica basada en la investigación y la colaboración, la arquitecta cuestiona las formas convencionales de habitar y construir, proponiendo imaginar nuevas relaciones entre la naturaleza, los materiales y la vida cotidiana para entender el diseño como una herramienta capaz de construir futuros más sostenibles.

La sesión inaugural del ciclo dará comienzo a una serie de encuentros mensuales, comisariados por Estudio Savage -formado por los artesanos y directores Adrián Salvador y Lucas Zaragosí-, que buscan repensar el diseño contemporáneo desde la sostenibilidad, el territorio, la artesanía y la digitalización.

Graduada por la Universidad Politécnica de Madrid, Izaskun Chinchilla fundó su propio estudio en 2001. Su trabajo se caracteriza por una arquitectura sostenible, inclusiva y participativa, con especial atención al espacio público y al bienestar social. Entre sus proyectos destacan 'Organic Growth' (Nueva York, 2015) y la rehabilitación del Castillo de Garcimuñoz en Cuenca. Compagina su labor profesional con la docencia y la investigación internacional, y es autora del libro 'La ciudad de los cuidados' (2020).

PRÓXIMAS SESIONES

Tras el encuentro inaugural con Izaskun Chinchilla, el ciclo continuará el 2 de diciembre con la participación de Raquel Buj y el 13 de enero de 2027 con Manuel Bouzas. Hasta su clausura en mayo de 2027, el programa completará sus sesiones mensuales con figuras como Álvaro Catalán de Ocón, Faustine Steinmetz, Raquel Vidal y Pedro Paz (Canoa Lab) y Jorge Penadés.

Los encuentros incluirán conferencias, talleres, acciones y otras actividades concebidas como espacios de diálogo abierto para conectar el museo con la comunidad creativa. Todas las sesiones serán gratuitas para el público general mediante reserva previa.

UN GRUPO RESIDENTE DE JÓVENES TALENTOS

De forma paralela a los encuentros abiertos, 'IVAM + diseño' incorpora un grupo residente integrado por veinticinco perfiles diversos y conformado por diseñadores, artistas, arquitectos, artesanos y estudiantes.

Durante ocho meses, las personas seleccionadas participarán en mentorías mensuales dirigidas por Estudio Savage, así como en sesiones privadas con los ponentes invitados. El objetivo de este laboratorio estable es desarrollar de manera colaborativa una propuesta de diseño sostenible que, al finalizar el ciclo, será presentada al IVAM como proyecto de mejora para la propia institución.