El IVC recupera el ciclo 'Dijous al Principal' para reforzar la oferta teatral de Castelló - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 23 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) recupera el ciclo 'Dijous al Principal', una iniciativa que vuelve a incorporar la programación teatral entre semana a la oferta del Teatre Principal de Castelló. De esta forma, el IVC amplía las oportunidades de exhibición de las compañías de la Comunitat Valenciana y amplía las propuestas de artes escénicas para el público castellonense.

La primera representación del ciclo tendrá lugar este jueves, a las 19.00 horas, con 'Cuando el tiempo no tenga ya memoria', de la compañía La Zafirina. La obra está escrita por la autora y dramaturga castellonense Mafalda Bellido, que también protagoniza la pieza teatral junto a Arianne Algarra.

El espectáculo, dirigido por Sergio Serrano, nace de una investigación sobre las escritoras olvidadas a lo largo de la historia y la condición de ser mujer, con la intención de visibilizar y dar voz a aquellas mujeres que se dedicaron a la escritura pese a las dificultades y los obstáculos de su época.

A través de la correspondencia entre Rosa y Antonia, dos mujeres que mantienen una relación epistolar durante el final del verano de 1970, la obra aborda la amistad, la literatura y las dificultades a las que se enfrentan ambas protagonistas. Sus cartas se convierten en un refugio para afrontar las circunstancias que les ha tocado vivir.

El montaje incorpora poemas y textos de escritoras como Safo, Cristina de Pizán, María de Zayas, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Josefina de la Torre, María Lejárraga y Carmen de Burgos, entre otras, recuperando referentes femeninos silenciados en la historia de la literatura.

La programación de 'Dijous al Principal' continuará el jueves 10 de diciembre con la representación de 'Canviarem bolquers segons el BOE' a las 19.00 horas.

Las entradas para los espectáculos del ciclo tienen un precio de entre 3 y 6 euros, con el objetivo de facilitar el acceso del público a estas propuestas escénicas y acercar la creación teatral valenciana a nuevos espectadores.

La venta de entradas y toda la información relativa a las funciones puede consultarse en las taquillas del teatro y en la página web del IVC.