Maestros de la Magia - ROIG ARENA

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El reconocido mago Jammes Garibo aterrizará en València el próximo 17 de enero, a las 17 horas, para presentar 'Maestros de la magia' en la Sala Auditorio Roig Arena, según ha informado el recinto cultural en un comunicado.

Avalado por el Premio Nacional de Magia y por su trayectoria como artista habitual en el legendario 'Magic Castle' de Hollywood, Garibo lidera una producción pensada para transportar al público a un universo donde lo imposible cobra vida.

'Maestros de la magia' propone un recorrido "elegante y envolvente" en el que las sorpresas se suceden en cada esquina. A través de actuaciones impactantes y efectos, el espectáculo equilibra la tensión del ilusionismo de primer nivel con precisas dosis de humor, "generando momentos inolvidables y una conexión constante y cercana con los asistentes", han apuntado las mismas fuentes.

Con esta cita, el público valenciano tendrá la oportunidad de disfrutar en directo de la técnica y el carisma de uno de los referentes actuales del ilusionismo español con proyección internacional. Las entradas ya están a la venta en la web del Roig Arena.