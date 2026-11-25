Archivo - Fachada de los juzgados de Catarroja - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado la citación como testigos del adjunto a la comisaria jefa de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana y de la jefa provincial de Valencia que se conectaron telemáticamente al Cecopi del 29 de octubre de 2024, día en el que las riadas dejaron 234 víctimas mortales.

Así lo ha decidido en una providencia tras la declaración testifical este miércoles de Marisol Conde, comisaria jefa de la Policía Autonómica, quien ha declarado que en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) había "incertidumbre" y no se clarificaban medidas a adoptar.

La testigo ha explicado que el día de la riada trabajó solo por la mañana. Por la tarde no pudo estar ni conectarse al Cecopi por temas personales pero sí lo hicieron su adjunto y la jefa provincial de Valencia, quienes le trasladaron información.

Además, la magistrada ha pedido recabar de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana los informes de propuesta de reconocimiento a los funcionarios de esa unidad por los servicios prestados el 29O, relacionados con la emergencia de la dana, con el fin de "tener constancia del lugar y de la hora de su intervención".