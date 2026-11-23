Omega Morente - ROIG ARENA

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Auditorio Roig Arena acogió anoche una de las citas "más especiales" de la temporada con la celebración del 30º aniversario de 'Omega', el legendario álbum de Enrique Morente que transformó los límites entre el flamenco y el rock, según ha informado el recinto cultural en un comunicado.

Sobre el escenario se reunieron Kiki Morente, Lagartija Nick y el bailaor y coreógrafo Israel Galván para rendir homenaje a una obra "que sigue siendo una referencia artística tres décadas después de su publicación", han apuntado las mismas fuentes.

Concebido bajo la influencia de la poesía de Federico García Lorca y Leonard Cohen, 'Omega' supuso en su momento una propuesta visionaria capaz de derribar fronteras musicales y abrir nuevos caminos creativos.

La actuación de anoche recuperó ese espíritu de innovación y libertad artística en un espectáculo que "permitió revisitar casi íntegramente el repertorio del álbum original, incorporando además piezas que finalmente no formaron parte de la edición publicada en 1996", han señalado.

La velada adquirió un significado "especialmente emotivo" gracias a la participación de Kiki Morente, que aportó una mirada contemporánea y personal a una obra con la que ha convivido desde la infancia y que forma parte del legado artístico de su padre.

Junto a él, Lagartija Nick, protagonistas fundamentales en la gestación del proyecto original, aportaron la perspectiva de quienes participaron en una de las aventuras musicales más audaces de la música española.

A lo largo de la noche sonaron composiciones como 'Un cantaor debe morir', 'Manhattan', 'Vals en las ramas', 'La aurora de Nueva York', 'Niña ahogada en el pozo', 'Adán', 'Sacerdotes', 'Martinete', 'Omega', 'Vuelta de paseo', 'Ciudad sin sueño' y 'Aleluya', conformando un recorrido por una de las obras más influyentes de finales del siglo XX.

La dimensión escénica del espectáculo se vio enriquecida por la participación de Israel Galván, cuya propuesta coreográfica dialogó con la música y la poesía para reforzar el carácter experimental y transgresor que siempre ha definido a 'Omega'.

Su presencia añadió una nueva capa artística a una producción concebida como celebración y reinterpretación de un álbum irrepetible. Para el tramo final del concierto, los artistas se reservaron los temas 'Pequeño vals vienés', 'Esta no es la manera de decir adiós' y 'Dama errante'.