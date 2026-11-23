'Legacy', El Tributo A Pink Floyd Con Harry Waters, Llega El 27 Noviembre De 2027 A Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Harry Waters, hijo de Roger Waters, rendirá tributo a Pink Floyd el 27 de noviembre de 2027 en 'Legacy', un espectáculo tributo respaldado por el fundador, vocalista y bajista de Pink Floyd, según ha informado la sala en un comunicado.

Celebrando la música y el universo visual que definieron la época dorada de Pink Floyd entre 1971 y 1979, Legacy reúne a una banda de primer nivel formada por diez músicos que interpreta una selección de temas de 'The Dark Side of the Moon', 'Wish You Were Here', 'Animals' y 'The Wall'.

La nueva puesta en escena, diseñada por el equipo de Roger Waters, incorpora una retrospectiva visual de "impactantes imágenes" inspiradas en la obra original de Pink Floyd, con "elementos audiovisuales creados por el que fue la fuerza creativa detrás de la banda durante aquellos años".

Mientras que Harry Waters, su hijo, ejerce como director musical y lidera la formación desde el órgano B3, el piano y la voz, todo el espectáculo se presenta sobre pantallas LED de alta definición, creando una experiencia inmersiva que combina música e imagen.

"Estas canciones han significado muchísimo para muchísimas personas durante muchos años, y me entusiasma que el público pueda volver a reunirse para disfrutarlas en directo", afirma Roger Waters, que ha destacado: "Harry ha reunido una banda extraordinaria y estoy deseando que los seguidores de todo el mundo descubran el espectáculo tan especial que hemos creado juntos".

Para Harry Waters, 'Legacy' representa un nuevo capítulo en una relación musical con su padre que se extiende desde hace décadas. Haber crecido rodeado del universo de Pink Floyd hizo que esta música formara parte de una educación musical mucho más amplia.

"Me enamoré de esta música desde el primer momento", ha recalcado Harry que ha señalado: "Tuvo un gran impacto en mí, independientemente de cualquier posible influencia por ser la música de mi padre. A día de hoy sigo sintiendo una profunda conexión con ella".

Y ha añadido: "Colaborar con mi padre en esta nueva producción es un auténtico honor y estoy enormemente agradecido por tener la oportunidad de acercar esta música a seguidores de siempre y a nuevos públicos de todo el mundo".

La relación de Harry con este repertorio comenzó mucho antes de convertirse en músico profesional. De niño, su voz apareció en el álbum 'The Wall' de Pink Floyd, concretamente en la canción 'Goodbye Blue Sky', y recuerda haber presenciado la producción original de 'The Wall' cuando era todavía muy pequeño.

Posteriormente, pasó más de 15 años actuando junto a su padre en grandes giras internacionales, entre ellas 'The Dark Side of the Moon' y 'The Wall', además de los conciertos de 'Desert Trip' celebrados en 2016. Musicalmente, el objetivo de la producción es reproducir las grabaciones originales con la máxima fidelidad posible.

RECREACIÓN "AUTÉNTICA"

"Vamos a recrear los álbumes de forma auténtica, con tanta fidelidad nota por nota como nos sea posible"; ha explicado Harry.

Más allá de reproducir el sonido, ha señalado que 'Legacy' busca volver a conectar al público con las ideas y emociones que se encuentran en el corazón de estas canciones.

Pocos catálogos en la historia del rock han alcanzado el impacto global de Pink Floyd. Según su biografía oficial, la banda ha vendido más de 250 millones de álbumes en todo el mundo, mientras que 'The Dark Side of the Moon' y 'The Wall' han sido incorporados al Salón de la Fama de los Grammy.

Más de seis décadas después de la formación del grupo, su música continúa llegando a una audiencia masiva a escala internacional, con aproximadamente 28,4 millones de oyentes mensuales en las plataformas digitales.