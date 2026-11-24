Les Arts se adentra en el universo de Farinelli con el contratenor Franco Fagioli - CLARISSA LAPOLLAPH

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía celebra el próximo sábado, 28 de noviembre, a las 19.00 horas, la segunda sesión del ciclo 'Les Arts és Grans Veus' con la actuación del contratenor Franco Fagioli, que interpreta un programa dedicado a la figura de Carlo Broschi, conocido universalmente como Farinelli.

Su voz de tres octavas y su dominio técnico le ha valido el reconocimiento de crítica y público como el especialista de referencia en el repertorio del intérprete italiano que fascinó a las cortes reales de toda Europa y se convirtió en el cantante más famoso de su época.

En su visita a Les Arts, el contratenor argentino estará acompañado por el ensamble de instrumentos antiguos Gabetta Consort y dirigido por el violinista Andrés Gabetta, en una velada musical para recorrer el universo sonoro del Barroco.

El programa incluye obras de Nicola Porpora, maestro de canto de Farinelli y uno de los grandes músicos del Barroco tardío, junto con piezas de compositores como Hasse, Sellitto, y Riccardo Broschi, hermano de Farinelli.

Las entradas para el concierto pueden adquirirse a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, el teléfono 96 197 59 00 y la página web de Les Arts.