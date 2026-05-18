Llorca celebra que Ford Almussafes fabricará el nuevo Bronco: "Es una gran noticia para toda nuestra industria"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios (imagen de archivo) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha celebrado este lunes que el anuncio de que la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) producirá el nuevo modelo Bronco representa "una gran noticia para toda nuestra industria".

Así se ha pronunciado, con un mensaje en sus redes sociales, después de que la firma del óvalo haya anunciado que lanzará cinco nuevos turismos fabricados en Europa y para el mercado europeo hasta finales de 2029, entre los que se incluye un nuevo Bronco que se producirá en la fábrica de la compañía en Almussafes a partir de 2028.

Llorca ha publicado en su perfil de X una imagen con el lema 'Bronco llega a València. Almussafes fabricará desde 2028 el Bronco, el nuevo modelo de Ford'.

Junto a ello, ha resaltado que "apostar por la Comunitat Valenciana es hacerlo por el talento y el futuro", y ha asegurado que Ford "lo sabe bien". "La Comunitat Valenciana es motor de confianza, innovación y oportunidades", ha destacado el 'president'.