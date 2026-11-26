Archivo - Imagen de las Casitas Rosas de València, en el barrio de la Malvarrosa - CONCEJALÍA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de València dará el visto bueno este viernes a la evaluación ambiental y territorial estratégica del Plan de Reforma Interior (PRI) Casitas Rosas, en el barrio de la Malva-rosa, que incluye el derribo de parte de los bloques más "degradados". La propuesta municipal plantea una evaluación ambiental favorable para regenerar este ámbito con nuevos equipamientos, vivienda y zonas verdes.

Según informa el consistorio, el servicio de Planeamiento ha formulado la propuesta de acuerdo, que se ha elevado a la junta de gobierno local, sobre la actuación en este espacio. Concluye que el PRI "no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente" y plantea escoger la alternativa número 2, de las tres que se han analizado, como la "más idónea desde el punto de vista ambiental".

El documento recoge las alegaciones vecinales, mantiene la tramitación ambiental simplificada y remite las cuestiones sobre indemnizaciones, realojos y derechos patrimoniales a las fases urbanística y de gestión correspondientes. No obstante, desde el Ayuntamiento señalan que el acuerdo de la junta afecta únicamente a la resolución ambiental, con lo que "no constituye la aprobación definitiva del planeamiento".

El objetivo del documento es establecer la ordenación y la gestión necesarias para la regeneración integral de un ámbito de suelo urbano consolidado que se describe en el informe como "degradado".

Esta actuación, que se formula de manera coordinada con el Plan Especial de la Malva-rosa, persigue mejorar su estructura urbana, funcionalidad, calidad ambiental y habitacional e integración en el barrio. Contempla una nueva dotación educativa, espacios libres, zonas verdes y usos residenciales, incluida vivienda protegida que permita el realojo de la población afectada.

En concreto, la alternativa 2 prevé eliminar el bloque central y el ala este del bloque situado en el extremo occidental, conservando parte de las edificaciones existentes. Esta intervención, según el consistorio, liberaría suelo para la nueva dotación educativa y reduciría las afecciones respecto a la sustitución completa.

En la manzana del noroeste, actualmente ocupada por una parcela residual de huerta desconectada de la estructura agraria tradicional, propone cinco bloques residenciales: tres paralelos en el sector este y dos orientados de norte a sur en el oeste, "con amplios espacios libres y una gran zona verde pública central".

MÁS DE 8.700 M2 DE ZONAS VERDES

La opción elegida por los técnicos municipales incorpora 8.783 metros cuadrados de zonas verdes, equivalentes, según el documento, a aproximadamente 11,4 metros cuadrados por habitante. El informe vincula esta infraestructura verde con la regulación térmica, la reducción del efecto isla de calor, la infiltración de aguas pluviales, la evapotranspiración y el confort climático. También destaca su contribución a la absorción de carbono y a la resiliencia frente a olas de calor, lluvias intensas y sequías.

Por otra parte, la concentración de la actuación en suelo ya urbanizado favorece, según la valoración municipal, "un modelo de ciudad compacto, una movilidad más sostenible y un uso racional de las infraestructuras existentes". El avance del estudio de integración paisajística concluye que la propuesta "mejoraría la permeabilidad visual y espacial, la continuidad entre las distintas piezas urbanas y la articulación con la Malva-rosa".

Los impactos negativos identificados se consideran "mayoritariamente temporales, localizados y susceptibles de minimizarse mediante medidas preventivas, correctoras y compensatorias". La documentación incluye también un informe de impacto de género, con recomendaciones para las siguientes fases de planificación, urbanización y edificación, así como otro sobre infancia, adolescencia y familia, que considera la actuación compatible con la protección y promoción de sus derechos.

ALTERNATIVAS RECHAZADAS

Las otras dos alternativas descartadas preveían mantener la situación actual sin modificar la ordenación vigente, en un caso, y la sustitución completa del conjunto residencial incluido en el PRI para implantar una gran parcela dotacional destinada principalmente a uso educativo, en el segundo.

La primera de ellas fue rechazada por considerar que prolongaría las dificultades de integración urbana y paisajística, que adolece de falta de nuevos equipamientos públicos y que no completa la estructura urbana ni mejora la conectividad del entorno.

La segunda posibilidad, también descartada, proponía cuatro bloques residenciales en la manzana del noroeste: dos lineales orientados de norte a sur en el oeste y dos en forma de L en el este, alrededor de una zona verde pública central. Aunque generaba una "importante" superficie dotacional y espacios libres, se consideró que su afección social sería "superior a la estrictamente necesaria".

ALEGACIONES

Durante el periodo de consultas se han presentado solicitudes de personación y alegaciones sobre convivencia, seguridad, condiciones de vida, situación urbanística de las viviendas, delimitación del ámbito y edificios afectados.

La Asociación de Propietarios y Vecinos de las Casitas Rosas ha solicitado estudiar una alternativa activa de rehabilitación y regeneración sin derribos, compararla técnica, económica, social y ambientalmente con las opciones de demolición, analizar otras ubicaciones para el equipamiento educativo y ampliar las zonas verdes con la menor afección residencial.