Cartel de la exposición - MACVAC

CASTELLÓ 25 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC) refuerza su compromiso con la igualdad, la cultura y la recuperación de la memoria artística de las mujeres con la presentación de 'Dones artistes a Vilafamés', un proyecto de la artista e investigadora Concha Mayordomo que pone el foco en creadoras que, pese a su aportación a la historia del arte, han quedado relegadas o excluidas de los relatos tradicionales.

La iniciativa, que coincide con la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se inaugurará este sábado, a las 12.00 horas, en el MACVAC. La muestra se integrará en el recorrido de la colección principal del Museo, convirtiendo sus salas en un espacio de reconocimiento, reflexión y aprendizaje sobre la contribución de las mujeres a las Bellas Artes.

El proyecto adquiere especial relevancia por su dimensión artística, educativa y documental. A través de una serie de retratos realizados por Mayordomo, el público podrá acercarse a la trayectoria de mujeres artistas y descubrir historias que no siempre han tenido el reconocimiento que merecen.

Cada obra contará con un código QR que permitirá acceder a la investigación desarrollada por la artista, un amplio trabajo documental que también recoge información sobre creadoras, teóricas y mecenas que formaron parte de la historia cultural, pero cuya presencia fue desapareciendo de los cánones académicos.

La participación del MACVAC resulta fundamental en esta propuesta. Todas las artistas representadas en la exposición están vinculadas a la colección del Museo y, además, las creadoras valencianas retratadas pasarán a formar parte de sus fondos mediante la donación de Concha Mayordomo.

De esta manera, el Museo de Vilafamés no solo acoge una exposición, sino que incorpora a su patrimonio nuevas referencias que contribuyen a enriquecer su colección y a fortalecer su compromiso con una historia del arte más completa, plural e inclusiva.

La propuesta convierte al MACVAC en un espacio activo para la difusión del conocimiento, la investigación y la sensibilización en torno al papel de las mujeres en la creación artística. Asimismo, ofrece una herramienta de consulta de interés tanto para el público general como para investigadores, estudiantes y especialistas en arte contemporáneo y estudios de género.

PERFIL DE LA ARTISTA

Concha Mayordomo, nacida en Madrid, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y graduada en Artes Aplicadas. Su trayectoria artística y profesional está estrechamente vinculada a la defensa de la igualdad, la lucha contra la violencia de género y la visibilidad de las mujeres artistas.

A lo largo de su carrera ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales y su obra forma parte de colecciones públicas y privadas. También desarrolla una importante labor como comisaria independiente, con más de treinta exposiciones realizadas, entre las que destacan proyectos impulsados junto al Ministerio de Cultura y Deporte, el Museo del Traje de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Con 'Dones artistes a Vilafamés', Mayordomo traslada al MACVAC una investigación que combina creación artística, memoria y divulgación, invitando a revisar los relatos establecidos y a reconocer a quienes contribuyeron decisivamente al desarrollo de la historia del arte.