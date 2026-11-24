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ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Didáctica, Accesibilidad, Responsabilidad Social y Club Llumiq de la Fundación CV MARQ ha programado durante los días 26, 28 y 29 de noviembre y 1 y 2, de diciembre actividades para todos los públicos diseñadas para disfrutar, aprender y compartir la cultura sin barreras, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El programa arrancará este jueves con el taller 'Criaturas del Universo', diseñado en torno a la exposición 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia' y con colaboración con la Asociación Síndrome de Down-Alicante.

Asimismo, este sábado se desarrollará de 11.30 a 12.30 horas una sesión de mediación cultural para familias con personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en colaboración con Aspali, según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Durante la tarde del sábado, se ha programado una visita teatralizada a la exposición de Colombia a las 17.30 horas, en colaboración con APSA, donde los participantes descubrirán las culturas prehispánicas y su manera de entender el mundo.

La programación continuará este domingo a las 11.00 horas, con la visita animada a 'El oro y el universo', en colaboración con la Asociación de Padres de Niños con Cáncer (Aspanion), recomendada para familias con menores de entre cinco y ocho años.

Además, a las 12.30 horas del domingo será el turno del taller de arqueología familiar '¡Manos a la obra!', enfocado a familias con menores de entre seis y 12 años.

PRÓXIMA SEMANA

De cara a la próxima semana, el martes será el turno de 'Un hospital de cuento', desde las 11.00 hasta las 12.00 horas, que llevará a los menores ingresados en la Unidad Pedagógica Hospitalaria del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante el taller 'El universo en una bolsa'.

Más tarde, a las 12.00 horas, en colaboración con el Centro de Instituciones Penitenciarias Fontcalent de Alicante, el programa 'Regresar con una nueva Historia' llevará a las personas "privadas de libertad" la charla 'El MARQ. Un museo inclusivo', en la que se abordará el papel de los museos en el siglo XXI, su accesibilidad y responsabilidad social.

De otro lado, el 2 de diciembre, el programa MARQ+65 incluirá la charla 'Proyectos de accesibilidad y responsabilidad social en el MARQ', en colaboración con la Asociación Aulas de la Tercera Edad de Alicante (Asaute). Y a las 12.00 horas, en colaboración con APSA, tendrá lugar el programa 'Guía por un día en el MARQ'.

Las actividades concluirán el 3 de diciembre con 'Un museo donde cabemos todos', en la que los escolares visitantes del MARQ podrán compartir palabras, deseos e ideas para construir museos "más inclusivos y accesibles". Sus mensajes formarán parte de un mural colectivo que quedará expuesto como "símbolo del compromiso con la inclusión".