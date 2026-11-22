Metrovalencia refuerza este lunes su servicio con motivo del encuentro de Liga entre Levante U.D. Y Elche C.F. - GVA

VALÈNCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia reforzará este lunes 23 de noviembre el servicio de metro y tranvía para facilitar el desplazamiento de los aficionados, tras el encuentro de Liga que disputarán el Levante U.D. y Elche C.F., en el estadio Ciutat de València, a partir de las 21.00 horas.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ofrecerá servicio en la Línea 6 de tranvía (Tossal del Rei-Marítim), a la que pertenece la parada Estadi Ciutat de València, a las puertas del estadio, tras la finalización del partido, en dirección a Marítim a las 22.57 horas y hacia Doctor Lluch a las 23.17 horas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En cuanto a la Línea 4, en la estación de Benimaclet, se podrá enlazar, a las 23.48 horas y 00.16 horas, con unidades con destino Doctor Lluch.

Además, los aficionados pueden acceder y regresar del estadio Ciutat de València desde la cercana estación de metro de Machado, correspondiente a la Línea 3 (Rafelbunyol-Aeroport). En concreto, a las 23.22 horas se ha programado un tren de L3 hasta Aeroport; a las 23.27 horas hacia Rafelbunyol, también con L3. En la misma estación, pero en L5, un convoy saldrá, a las 23.26 horas, con destino a Marítim.

Por su parte, en la estación de Àngel Guimerà habrá enlaces de la Línea 1, a las 23.31 horas, hacia Empalme, y de la Línea 2, a las 00.01 horas, hacia Torrent Avinguda. Los servicios previstos por Metrovalencia para este evento forman parte de los dispositivos especiales que realiza la empresa pública y tienen como objetivo "favorecer" la movilidad en transporte público.