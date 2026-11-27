Miguel Galdón - GVA

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha dado luz verde al nombramiento de Miguel Galdón Pérez como nuevo director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), según ha anunciado el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, en rueda de prensa.

El pasado 12 de noviembre, se hizo público que el Consejo de Dirección del IVC, presidido por la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, había aprobado la elevación al Consell de la propuesta de nombramiento de Galdón como responsable del órgano, una vez concluido el correspondiente proceso de selección.

La propuesta emana de la comisión de valoración constituida al efecto, que ha desarrollado el procedimiento previsto en las bases de la convocatoria para seleccionar a la persona que asume la dirección de la entidad.

Miguel Galdón Pérez, nacido en València, es un profesional de la gestión cultural con una consolidada trayectoria en el ámbito de las artes escénicas y musicales, tanto en instituciones públicas como en iniciativas del sector privado.

Desde enero de 2022 desempeña el cargo de director adjunto del Teatro de la Zarzuela de Madrid, integrado en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), dependiente del Ministerio de Cultura. En esta responsabilidad participa en la planificación artística, la coordinación de equipos multidisciplinares, la gestión de proyectos y la interlocución con artistas, profesionales e instituciones culturales.

TRAYECTORIA EN TEATRO DE LA ZARZUELA

Su trayectoria en el Teatro de la Zarzuela comenzó en 2018 como coordinador musical, lo que le ha permitido desarrollar una experiencia continuada en el funcionamiento y la gestión de una institución cultural pública de ámbito estatal.

Cuenta con un máster universitario en Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas, formación superior en Música y estudios especializados en comunicación y marketing digital. Su trayectoria incluye asimismo la dirección de proyectos empresariales culturales y la participación en comisiones de valoración y selección artística.

Su perfil combina experiencia en gestión pública, conocimiento del sector cultural, capacidad de dirección de equipos y una especial atención a la educación artística, la participación y el desarrollo de nuevos públicos.

"Esta trayectoria aporta una base sólida para afrontar los retos de gestión, programación y proyección del Institut Valencià de Cultura, así como para reforzar su relación con los profesionales y entidades de los distintos sectores culturales de la Comunitat Valenciana", han indicado desde la Generalitat.