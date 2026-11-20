La exposición 'Diseño es libertad' en el Mubag - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante (Mubag) ha presentado este viernes un nuevo proyecto expositivo que, a través de una selección de 77 piezas de arte contemporáneo y diseño italiano, reivindica la "libertad creativa" y explora los vínculos entre ambas disciplinas.

La muestra, titulada 'Diseño es libertad', que podrá visitarse hasta el 23 de mayo de 2027, reúne obras de la colección de los siglos XIX y XX del Mubag y piezas de diseño italiano procedentes del ADI Design Museum de Milán, según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El director del museo, Jorge A. Soler, que ha estado acompañado por su homólogo milanés, Andrea Cancellato, ha señalado que ambas colecciones establecen "un diálogo entre pinturas y esculturas con proyectos de destacados diseñadores italianos, entre ellos creadores galardonados con el Compasso d'Oro, uno de los premios internacionales más prestigiosos del diseño".

Asimismo, LA propuesta, comisariada por el filósofo e historiador italiano Aldo Colonetti y por la técnica del Mubag María José Gadea, cobra "un significado especial" en 2026, de acuerdo con la institución provincial, ya que se cumplen 80 años de la proclamación de la República Italiana y del voto femenino en Italia, así como 50 años del primer voto de las mujeres en España.

Estas conmemoraciones aportan "un contexto histórico a la muestra" y refuerzan "su reflexión sobre los derechos, la libertad y el papel de las personas en la construcción de una sociedad más abierta e igualitaria", según la Diputación.

Además, la colección está vinculada a la figura del artista y diputado provincial de Cultura entre 1979 y 1987 Mario Candela. Con la llegada de la democracia, impulsó una política cultural "comprometida con la renovación artística, la libertad de expresión y la apertura a las nuevas corrientes creativas".

Durante su carrera política en la institución, adquirió buena parte de la obra que ahora integra estos fondos y promovió iniciativas como la Cátedra de Arte Cinético e Investigación Visual, antecedente del actual Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere.

INFORMALISMO

En este contexto, las primeras manifestaciones de renovación se vinculan al Informalismo, con defensores como Antoni Tàpies, Juana Francés, Manuel Rivera o Pablo Serrano, según los comisarios de la exposición.

Posteriormente, durante las décadas de 1960 y 1970, el panorama evoluciona hacia propuestas de "denuncia social y humor crítico", con influencias del 'pop art' y una "renovada atención a la figuración".

En paralelo, se desarrolla el arte cinético y el 'op art', que incorpora "nuevas posibilidades tecnológicas y expresivas" con obras de Vasarely, Le Parc, Cruz Díez y la aportación española de Yturralede y el alicantino Sempere.

Por otra parte, el mapa de los productos de diseño se organiza en cuatro categorías: 'Los maestros fundadores', 'Los nuevos maestros', 'Arte y diseño' y 'Diseño tecnológico'.

Entre las piezas de diseño se encuentran las creaciones de figuras como Gaetano Pesce, Bruno Munari, Marc Sadler, Alberto Meda, Philippe Starck, Giovanni Bonotto, Benedetta Mori Ubaldini, Anna Castelli Ferrieri o Paolo Ulian.

De esta forma, esta mirada "inédita" a la colección permite "revalorizar la importancia que las artes decorativas e industriales han tenido en la vida cotidiana de las personas a lo largo de las distintas épocas", según Gadea.

Asimismo, ha apuntado que la técnica refuerza "la concepción del Mubag como un museo dedicado a las bellas artes, comprometido con mostrar cómo estas son fruto de la creación humana".

'TRINCEA FRAGILE'

De otro lado, en el exterior del ADI Museum de Milán se expone desde este viernes 'Trincea fragile', una instalación de Marco Ferreri creada especialmente para la exposición 'Diseño es libertad'.

Está formada por dos muros de tierra con hierbas silvestres que crean "un pasaje simbólico" y los visitantes participan en la obra regando la tierra y ayudando a que la pieza crezca y se transforme.

Este proceso se podrá seguir en directo durante todo el periodo expositivo desde una pantalla instalada en el espacio 'La ventana del arte', que también exhibirá una maqueta de la instalación original.