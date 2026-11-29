El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Roger Llanes, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada electoral del 29N ha arrancado en la Comunitat Valenciana con "mucha normalidad" y pequeñas incidencias "puntuales y salvables", que no han afectado al desarrollo de las votaciones.

Así lo ha comentado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, quien ha ofrecido a los medios de comunicación un balance de las primeras horas de las votaciones.

"Por ahora va la jornada muy bien, está todo muy tranquilo, se está desarrollando con mucha normalidad, la gente está ya votando desde primeras horas de la mañana, porque se han constituido todas las mesas sin ninguna incidencia reseñable y está todo funcionando, de momento, sin ningún inconveniente", ha celebrado el representante de la administración central.

"MUY TRANQUILOS"

Preguntado por posibles incidencias, Llanes ha señalado que se ha registrado algún "pequeño incidente", los "típicos" de estas jornadas, como que "suplentes han tenido que coger ellos la responsabilidad porque el presidente o algún vocal ha tenido algún problema o alguna mesa que se ha tenido que constituir unos minutos más tarde por cuestiones puntuales y salvable que no han afectado en absoluto a la votación". "Por este lado estamos muy contentos y muy tranquilos y satisfechos", ha enfatizado.

El delegado ha destacado el dispositivo desplegado, con efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica y los diferentes cuerpos locales, que suman entre todos más de 10.400 profesionales, "pendientes de las mesas electorales y de que la votación se haga con la máxima normalidad posible".

"Por ahora tampoco tenemos ninguna incidencia de seguridad ni ningún tampoco problema que se pueda reseñar en las inmediaciones de los colegios electorales", ha puntualizado.

Por último, ha resaltado que, debido a la coincidencia de las Elecciones Generales con la disputa del Gran Premio de Motociclismo en el Circuit de Cheste (Valencia) se ha dispuesto un refuerzo que ha implicado desplazar personal, sobre todo de la Guardia Civil, como de otras demarcaciones.