CASTELLÓ 24 Nov. (ERUOPA PRESS) - -

El Paranimf de la Universitat Jaume I acoge los días 26 y 27 de noviembre de 2026 una programación escénica doble que combina la conmemoración histórica valenciana y el análisis teatral sobre la veracidad y el fraude.

La primera cita será el jueves 26 de noviembre, a las 19.30 horas, con el estreno de 'Rei blanc, rei negre', un concierto teatralizado con el que se clausurarán las actividades organizadas con motivo del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I. La representación combina música y teatro para homenajear a esta figura histórica.

Bajo la dirección escénica de Fernando Soler y la dirección musical de Diego Alamar, el Orfeón de la UJI llevará el hilo conductor de la pieza que presenta una trama narrativa con una estética vinculada al mundo del ajedrez.

El conjunto estará acompañado en escena por Víctor Cabañero a los teclados, Mari Carmen Escorihuela en la percusión, Toni Porcel a la trompeta y Omran Adrah al qanun. Sobre el escenario, los actores Fernando Soler, Sergio Ibáñez y Rocío Ladrón de Guevara interpretarán a diversos personajes históricos.

El viernes 27 de noviembre, a las 19.30 horas, la compañía Titzina Teatro presentará, en el marco de la XXXIV Mostra de Teatre Reclam, 'Disección de la bondad en tres actos'. La obra, creada, dirigida e interpretada por Diego Lorca y Pako Merino, mezcla teatro e ilusionismo para abordar la naturaleza de la verdad y el fraude. Estructurada como una farsa en tres actos construida ante el público y con el público, la obra utiliza el ilusionismo y tres relatos particulares para inducir una experiencia engañosa.

Los tres relatos muestran a un mago y su asistente que usan todos los métodos imaginables para percibir la pensión de una madre muerta; a un agricultor que adapta su memoria para conseguir el cobro de una indemnización millonaria, y a un defraudador encantador con mil identidades que saquea a su entorno más próximo.