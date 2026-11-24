Fotograma de 'El pisito' - LA NAU

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) acogerá este miércoles, 25 de noviembre, a las 18.00 horas, una mesa redonda dedicada a la película 'El pisito' (1959), una de las obras "más representativas del cine español de la segunda mitad del siglo XX". La proyección revisita una película "que sigue hablando del problema de la vivienda 68 años después".

El encuentro se organiza con motivo del centenario del nacimiento del guionista y escritor Rafael Azcona y forma parte del seminario 'Clásicos del cine español', impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC) a través de la Filmoteca Valenciana, con la colaboración del Aula de Cinema de la Universitat de València, explica la institución académica en un comunicado.

El coloquio contará con la participación del actor Pepe Viyuela; el dramaturgo y guionista Bernardo Sánchez, especialista en la obra de Azcona, y José Luis Castro de Paz, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidade de Santiago de Compostela y director del seminario.

La sesión propone una aproximación a esta obra cinematográfica desde diferentes perspectivas, con la intervención de personas vinculadas a su legado artístico y a su estudio.

Bernardo Sánchez, además de ser uno de los principales conocedores de la obra de Azcona, fue coautor, junto con Juanjo Seoane, de la adaptación teatral de El pisito que protagonizó Pepe Viyuela en 2009.

HUMOR NEGRO

Estrenada en 1959 y dirigida por Marco Ferreri e Isidoro Martínez Ferri, la película está basada en la novela homónima de Rafael Azcona. El filme retrata, a través del humor negro, la ironía y el absurdo, las dificultades cotidianas de las clases populares en el Madrid de finales de los años cincuenta. La historia de Rodolfo (José Luis López Vázquez) y Petrita (Mary Carrillo), una pareja que no consigue acceder a una vivienda donde poder vivir y casarse, plantea una cuestión que continúa plenamente vigente: las dificultades para acceder a una vivienda digna.

Considerado uno de los guionistas más relevantes del cine español del siglo XX, Rafael Azcona colaboró con cineastas como Luis García Berlanga, Marco Ferreri, Carlos Saura y José Luis García Sánchez. Su obra se caracteriza por una mirada crítica sobre la sociedad, construida a través de personajes cotidianos y situaciones marcadas por la precariedad, la contradicción y el absurdo.

La mesa redonda tendrá lugar en el Aula Magna del Centre Cultural La Nau, a partir de las seis de la tarde. La entrada es gratuita, con aforo limitado.