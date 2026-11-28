Archivo - Mascletà por la Crida 2025, en la Plaza del Ayuntamiento, a 23 de febrero de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Navidad de València contará, un año más, con la pirotecnia como elemento central propio de las tradiciones locales y aglutinador de los festejos. La Concejalía de Fallas ha preparado una programación de espectáculos de diferente carácter que animarán el ambiente festivo de la ciudad durante la campaña navideña.

El programa presenta una serie de disparos pirotécnicos bajo el título genérico 'Espurnes de Nadal', que correrán a cargo de la empresa Pirotecnia Valenciana SL. Por su parte, la firma Pirotecnia Vulcano SL ofrecerá el espectáculo titulado 'Vulcano Magia' en las celebraciones de Fin de Año.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana la programación de pirotecnia para la Navidad 2026-2027, y ha ordenado la coordinación de los servicios responsables, bajo la coordinación de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La propuesta comenzará el próximo viernes 4 de diciembre con el tradicional Encendido de Luces que protagonizarán las falleras mayores de València 2027, Beatriz Blanco y Julia Vizcayno, acompañadas por la alcaldesa, María José Catalá, el concejal de Fallas, Santiago Ballester, y la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil. Pirotecnia Valenciana SL ofrecerá el espectáculo de luces y colores para dar la bienvenida a las fiestas en la ciudad.

A partir de ese día, la plaza de l'Ajuntament acogerá todos los sábados de diciembre y el primer sábado de enero un espectáculo de pólvora que se ofrecerá a las 20.30 horas. Serán los días 5, 12, 19 y 16 de diciembre, además del 2 de enero. También se añadirá un día más, el 5 de enero, víspera la festividad de los Reyes Magos, en el marco de la Cabalgata de Reyes que recorrerá las principales calles del centro urbano por la tarde, y que organiza la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.

El programa incluye el tradicional gran castillo de fuegos artificiales desde distintos puntos de la ciudad, que lanzará Pirotecnia Vulcano en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, nada más que suenen las doce campanadas que darán entrada al nuevo año, 2027. La firma, que fue la encargada de recibir el año ya en las pasadas navidades con su espectáculo 'Resplandor', ofrecerá en esta ocasión un disparo bajo el título 'Vulcano Magia'.