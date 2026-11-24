Cartel concierto Nil Moliner - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nil Moliner actuará el próximo 14 de mayo de 2027 en la Sala Auditorio Roig Arena dentro de 'Nexo World Tour', la gira con la que recorrerá España, Europa y Latinoamérica presentando en directo las canciones de su nuevo trabajo discográfico, 'Nexo'.

Tras consolidarse como "uno de los artistas más destacados del pop nacional gracias a una propuesta marcada por la energía, el optimismo y la cercanía con el público", Nil Moliner inicia una nueva etapa artística en la que la conexión con sus seguidores vuelve a situarse en el centro de la experiencia.

El concierto combinará las nuevas composiciones de 'Nexo' con algunos de los temas que han acompañado al cantante a lo largo de su carrera y que le han permitido conquistar a miles de personas en todo el país.

Las entradas para el concierto de Nil Moliner salen a la venta el 27 de noviembre a las 12.00 horas en roigarena.com, tal como ha informado la organización en un comunicado.