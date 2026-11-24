Restos de un camping en Oliva (Valencia) tras las lluvias de la dana Adam. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Oliva (Valencia), Yolanda Pastor, ha enviado una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha pedido una reunión con el ministro Carlos Cuerpo y ha convocado "una reunión de alcaldes y alcaldesas de la Safor y la Marina Alta para hacer un frente común que sirva para agilizar las ayudas y las mejoras que necesitan el territorio y los vecinos y vecinas después de la catástrofe de la dana Adam, hace un mes".

En la misiva al jefe del Ejecutivo, la primera edil pide "que las personas que han sufrido pérdidas asimilables a la terrible dana de 2024 puedan contar con instrumentos de apoyo iguales". "No solicitamos privilegios ni un trato excepcional respecto de otros territorios, pero no queremos que ninguna familia vea condicionada su recuperación por el lugar o el momento en que se produjo la catástrofe", sostiene.

Las principales reivindicaciones son la aplicación efectiva del refuerzo de las peritaciones del Consorcio de Compensación de los Seguros; criterios de valoración de los vehículos siniestrados, incremento del 20% y tratamiento de los restos; aprobación de un programa extraordinario de ayudas para la adquisición de vehículos; revisión de los criterios de infra seguros y reconocimiento de los sobrecostes de reparación y suspensión de los plazos administrativos para el Ayuntamiento, para poder concentrar los esfuerzos en la recuperación; y refuerzo de la coordinación entre Administraciones, para evitar duplicidades y atender todas las necesidades.

Además, el consistorio solicitó el pasado 19 de noviembre un encuentro con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo "con el objetivo de trasladarle personalmente la situación de Oliva, abordar las dificultades existentes en la gestión del Consorcio de compensación de los seguros y encontrar mecanismos para agilizar los expedientes, las peritaciones y las correspondientes indemnizaciones".

"A estas alturas, todavía no se ha recibido ninguna respuesta por parte del Ministerio", lamenta el equipo de gobierno municipal en un comunicado.

En tercer lugar, la alcaldesa de Oliva ha convocado una reunión con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la dana Adam, para "crear una propuesta de acuerdo conjunta para el impulso de un plan integral de reconstrucción, prevención y resiliencia climática en la Marina Alta y en la Safor".

La carta en los Ayuntamientos se envió el pasado día 19 de noviembre. La reunión tendrá lugar el próximo 2 de diciembre a las 9.00 h en el Ayuntamiento de Oliva.