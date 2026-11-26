TAC! Festival de Arquitectura Urbana celebrará su sexta edición en Almagro y Ontinyent - TAC!

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de Ontinyent (Valencia) y Almagro (Ciudad Real) serán las sedes de la sexta edición de TAC! Festival de Arquitectura Urbana, según ha anunciado la organización de esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), en colaboración con la Fundación Arquia.

Está previsto que el festival se celebre en Almagro del 1 al 25 de julio, coincidiendo con el 50º Festival Internacional de Teatro Clásico, y en Ontinyent del 30 de septiembre al 31 de octubre de 2027. Con el anuncio de las sedes, queda también abierta hasta el 2 de febrero de 2027 la convocatoria para el diseño de los pabellones temporales que se construirán en ambas ciudades.

Las dos sedes plantean aproximaciones diferentes a la relación entre arquitectura y espacio público. Por un lado, Almagro propone abordar el diálogo entre arquitectura, patrimonio y artes escénicas, coincidiendo con la 50.ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico; por otro, Ontinyent parte de su tradición textil e industrial para explorar nuevas formas de intervenir y habitar el espacio público.

"Almagro y Ontinyent parten de realidades muy distintas, pero comparten algo esencial para TAC!: la posibilidad de pensar el espacio público desde la identidad y las necesidades de cada lugar. En esta sexta edición queremos seguir ofreciendo a los jóvenes arquitectos la oportunidad de trabajar sobre contextos reales y explorar cómo una intervención temporal puede generar nuevas formas de uso y encuentro en nuestras ciudades", ha señalado el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del MIVAU, Iñaqui Carnicero.

La convocatoria, dirigida a arquitectos y arquitectas menores de 45 años, tiene como objetivo seleccionar los proyectos para el diseño y construcción de los pabellones temporales de Almagro y Ontinyent, atendiendo a las características de cada emplazamiento y su contexto urbano. Las bases y toda la información para participar están disponibles en tacfestival.com.

La sexta edición de TAC! se desarrollará en dos ciudades con identidades y contextos muy distintos, que plantean también diferentes formas de abordar la relación entre arquitectura, espacio público y territorio.

HUELLA DE LA INDUSTRIA TEXTIL

En Ontinyent, la propuesta presentada por el Ajuntament parte de la "estrecha relación de la ciudad con la industria textil" y de la huella que esta actividad ha dejado en su paisaje urbano y arquitectónico, desde antiguas fábricas y chimeneas hasta el actual Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana.

El pabellón se ubicará en la Plaça de la Concepció, junto al museo, y propone investigar el uso de estructuras ligeras, textiles y desmontables capaces de generar sombra, abrigo y nuevos usos en el espacio público. La reutilización forma además parte del planteamiento de la sede: una vez finalizado TAC!, el pabellón podrá desmontarse y volver a utilizarse en otros espacios y actividades de la ciudad.

Desde su nacimiento en Granada en 2022, el carácter itinerante se ha consolidado como uno de los rasgos que definen TAC! Cada edición parte de ciudades y emplazamientos concretos para construir, a través de un pabellón temporal y su programación, una relación específica entre arquitectura, espacio urbano y ciudadanía. Con Almagro y Ontinyent, el festival habrá llegado en 2027 a once ciudades de la geografía española.

Tras Granada en 2022, TAC! amplió su formato a dos sedes: València y Donostia-San Sebastián en 2023; Vigo y San Fernando en 2024; Casa Mediterráneo-Alicante y Las Palmas de Gran Canaria en 2025; y el CCCB de Barcelona y Sestao en 2026. En 2027, Almagro y Ontinyent tomarán el relevo como sedes de la sexta edición.

A lo largo de este recorrido, proyectos como Lost Forest, Premio FAD de Arquitectura e Interiorismo en 2024, o AIRE, seleccionado para el Premio Europeo del Espacio Público Urbano ese mismo año, han obtenido reconocimiento más allá del festival. Además, para profundizar en la evolución de TAC! y su relación con las ciudades que lo han acogido, recientemente se estrenó Territorios de encuentro, un documental que recorre las primeras cuatro ediciones del festival a través de sus protagonistas.